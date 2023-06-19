دبي (وام)

أعلنت وزارة الثقافة والشباب، متمثلة بالمؤسسة الاتحادية للشباب ومؤسسة وطني الإمارات وبشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج «البرلمانيون الشباب» الذي ضم 50 عضواً مشاركاً من شباب وشابات دولة الإمارات، وذلك في خطوة رائدة لرسم مستقبل العمل المجتمعي البرلماني الإماراتي، والالتزام بتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والديمقراطية، وإشراكهم في صنع القرار واستشراف المستقبل.

أُقيم حفل التخريج بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وذلك تتويجاً لرحلة خلّاقة لنخبة من الشباب الإماراتيين الذين تم اختيارهم بدقة من الفئة العمرية التي تتراوح بين 23 و35 عاماً لتأكيد الأهمية البالغة لهذا البرنامج الريادي في رعاية الجيل القادم من القادة الذين سيشكلون مستقبل المشهد البرلماني الإماراتي ليقف المشاركون اليوم بفخر على أعتاب رحلة التمكين التي ترسم مسار الساحة السياسية للشباب الطموح في دولة الإمارات، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تراهن عليهم في بناء الوطن وحماية مكتسباته، وتجسيد تطلعاته المستقبلية. وسعى البرنامج الذي استمرت فعالياته نحو خمسة أشهر تضمنت سلسلة من النشاطات وورش العمل والمحاضرات التوجيهية التي ساعدت المشاركين على رفع مستوى وعيهم بالثقافة الدستورية وتطوير مهاراتهم القيادية إلى إنشاء قاعدة من الشباب المتمكن والمهيأ برلمانياً وسياسياً ومعرفياً للعمل الحكومي والبرلماني، وتعزيز دورهم في عملية التنمية السياسية، وتحفيز البحث العلمي والميداني، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البرلماني الشبابي.

وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب: إن دولة الإمارات دأبت على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة بتمكين الشباب، وتعزيز دورهم كأعمدة أساسية في المجتمع وصناعة القرار وقيادة مسيرة التنمية نحو تحقيق الإنجازات في المجالات كافة، وإشراكهم المباشر في استشراف المستقبل، ووضع الأسس لبناء جيل مجهز بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، وتخدم التطلعات الوطنية التي تتماشى مع استراتيجية مئوية دولة الإمارات العربية المتحدة 2071.

وأكد أن برنامج «البرلمانيون الشباب» يعد فرصة للشباب الإماراتي للتعلم والتفاعل واكتساب المهارات التي تقود إلى خدمة مجتمعهم ووطنهم مضيفاً سعادته أنه يتطلع قدماً لرؤية المشاركين يمارسون أدواراً نشطة في العمل البرلماني والمساهمة في صنع القرارات التي تلبي احتياجات الشباب، وتعزز من تمكينهم في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن البرنامج يُعد نموذجاً ملهماً لتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية وتشكيل مستقبلهم بأيديهم.

من جانبه، أشاد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات بمنتسبي برنامج البرلمانيين الشباب، مضيفاً أن الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من برنامج البرلمانيين الشباب هو تجسيد للاعتزاز الوطني الكبير والثناء على فعل وطني خلاق يشترك فيه الجميع لترسيخ ذاكرة الوطن وهويته وأحلامه والانتماء إليه في نفوس وعقول الأجيال القادمة من الشباب الإماراتي الذين يمثلون جوهر رؤية الوطن بتفانيهم والتزامهم ولتعزيز قدراتهم وأدائهم ومهاراتهم وثقافتهم السياسية في العمل البرلماني وبناء مستقبل الوطن.

وأضاف: إن الشباب الإماراتي هم الفئة التي يراهن عليها الجميع من أجل ديمومة العمل الحضاري لوطننا لأنهم يشكلون استدامة لعطائه ولمنظومته القيمية التي نهض عليها اتحاد دولتنا المتأصل في حضارتنا الحديثة والراسخة في هذه الأرض الطيبة.

وعي

يذكر أن برنامج «البرلمانيون الشباب» بدأ بعملية تسجيل شاملة شهدت مشاركة من جميع أنحاء الدولة حيث شهد تسجيل 331 شاباً وشابة عند الإعلان عن دورته الأولى الأمر الذي عكس وعي الشباب الإماراتي تجاه المشاركة السياسية الفاعلة والعمل المجتمعي، من بينهم 215 شابة إماراتية طموحة، ما يؤكد بوضوح زيادة تمثيل المرأة الإماراتية في الأدوار السياسية والبرلمانية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب سياسياً وبرلمانياً.