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«الخارجية» ترفع جاهزيتها استعداداً لموسم سفر المواطنين

«الخارجية» ترفع جاهزيتها استعداداً لموسم سفر المواطنين
20 يونيو 2023 01:14

أبوظبي (وام)

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فعّلت وزارة الخارجية خطتها الاستراتيجية الخاصة برفع الجاهزية استعداداً لسفر المواطنين خلال موسمي الحج والصيف عبر وضع منهجيات وآليات مدروسة استعداداً للاستجابة للاستفسارات والبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج خلال تلك الفترة.
وأكدت بشرى أحمد المطروشي، مدير إدارة شؤون المواطنين جاهزية فرق العمل المعنية بمتابعة مواضيع المواطنين على مدار الـ24 ساعة من موظفي الاستجابة في مركز الاتصال والمناوبين في إدارة العمليات ومن ذوي الخبرة المتخصصة في إدارة شؤون المواطنين، بالإضافة إلى الكادر الدبلوماسي في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، وذلك لخدمة مواطني الدولة في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة وفد من الوزارة في بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك حرصاً على متابعة شؤون المواطنين أثناء أداء فريضة الحج. ونوهت بأهمية التخطيط المسبق للسفر والتأكد من التقديم على التأشيرات المطلوبة لجميع المسافرين والمرافقين من العمالة المساعدة قبل موعد السفر بفترة كافية، مشيرة إلى أهمية إجراء جميع الحجوزات من خلال مكاتب وشركات موثوقة.وقالت المطروشي، إنه من الضروري تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة خلال السفر، وكذلك عدم المبالغة في ارتداء المقتنيات الثمينة وخاصة في الأماكن العامة، وأهمية اختيار أماكن السكن التي تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، والاطلاع على إجراءات السفر وأهم الإرشادات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة. وحرصاً منها على سلامة مواطني الدولة في الخارج، تحث الوزارة المسافر الإماراتي بالتسجيل في خدمة «تواجدي» من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

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