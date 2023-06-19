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احتفال لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في مخيم مريجيب الفهود بالأردن

خلال الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في مخيم مريجيب الفهود (وام)
20 يونيو 2023 01:13

مخيم مريجيب الفهود- الأردن (وام)

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 نظم صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة بالشراكة مع «الهلال الأحمر» الإماراتي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، و«الاتحاد للطيران» مبادرة للمرأة اللاجئة في مخيم مريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية، احتفالاً باليوم العالمي للاجئين، وذلك بتوجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. ويأتي اليوم العالمي للاجئين في العشرين من شهر يونيو من كل عام، وقد ﺮﻛﺰ في 2023 ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻗﻮة إدماجهم تحت شعار «الأمل بعيداً عن الديار.. من أجل عالمٍ أكثر شمولاً للاجئين» لعرض التحديات والصعوبات المتزايدة التي يواجهها اللاجئون من الأفراد والأسر، لا سيما المرأة والطفل في جميع أنحاء العالم. وقد شارك في المبادرة نحو 200 لاجئة من المخيم مع صاحبات الهمم من مؤسسة زايد العليا، بالإضافة إلى متطوعات ومتطوعين من المؤسسات الثلاث، حيث أُتيحت الفرصة لصاحبات الهمم من مؤسسة زايد العليا لجعلهن مشاركات في مبادرات المسؤولية المجتمعية، حيث قمن بتصميم حقائب يد مصنّعة من مواد معاد استخدامها دعماً للاستدامة التي تعد أهمية لدى الجميع. وتعد هذه الفعالية ضمن الجهود المتواصلة التي توجه بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تتابع أحوال اللاجئين، وتطلق المبادرات الرامية إلى توفير سبل الحياة الكريمة لهم، كما تعمل على تعزيز قدراتهم من أجل مواجهة ما يقابلهم من تحديات وصعوبات. كما تسهم في تعزيز مبدأ الاستدامة والوعي البيئي، إلى جانب توفير الفرص الاقتصادية لصاحبات الهمم. كما تركز هذه المبادرة أيضاً على مفهوم الاستهلاك المسؤول ومبادئ الاقتصاد المستدام، ورفع مستوى الوعي حول أهمية الإشراف البيئي بين اللاجئات والمجتمع بأسره.

الشيخة فاطمة
الهلال الأحمر الإماراتي
الأردن
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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