صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس «النواب» في زيمبابوي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي أمس، معالي جاكوب موديندا - رئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له.

وتمت، خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.

حضر اللقاء كل من: عبيد خلفان السلامي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وميرة سلطان السويدي، وناصر محمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش برئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي تمثل أحد المقومات الأساسية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. مع أهمية بحث سبل النهوض بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع. وقدم معالي صقر غباش دعوة لرئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين المقام على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيّر المَناخ التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز أوجه التعاون والتكامل والتنمية.

تعاون برلماني

أكد الجانبان أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس النواب بجمهورية زيمبابوي وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تبادل المعرفة والممارسات البرلمانية.

كما أكدا أهمية أن يدفع التعاون البرلماني بين المجلسين الصديقين إلى تهيئة البيئة الاستثمارية بين البلدين الصديقين، وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري نحو آفاق أوسع، لاسيما في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والمشاريع الاستثمارية الحيوية وبناء القدرات، التي تخدم أوجه التقدم والتنمية واستدامتها.