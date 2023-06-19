الإمارات وكندا تبحثان سُبل تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية

أبوظبي (وام)

أكدت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا، والتي توفر فرصة سانحة لشركات الصناعات الدفاعية والأمنية وصناعات الطيران الوطنية لزيادة التعاون مع نظيراتها الكندية.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقتها خلال ورشة عمل نظمها مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومجلس العمل الكندي في أبوظبي، والتي ضمت عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومجموعة من الشركات الدفاعية الإماراتية والكندية. وقد استضاف مكتب أبوظبي للمقيمين ورشة العمل على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الشركات الدفاعية الكندية إلى الدولة حالياً.

حضر الورشة كل من راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وحارب مبارك المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين، ورادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الإماراتية والكندية.

وأشارت منى الجابر، خلال الورشة، إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز العمل المشترك بين الشركات الإماراتية والكندية لتسريع وتيرة التعاون في الصناعات الدفاعية.

وقالت الجابر: «ترتكز العلاقات بين دولة الإمارات وكندا على تاريخ طويل من الصداقة، وقد شهدت هذه العلاقات بمرور السنين مزيداً من التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة». وأضافت الجابر: «لدينا اليوم فرصة فريدة لاستكشاف قدرات الشركات الإماراتية والكندية في الصناعات الدفاعية والأمنية، وتبادل الأفكار لتعزيز الشراكات والتعاون في قطاعات مختلفة، إذ تعتبر هذه الورشة منصة مثالية لتحقيق هذه الأهداف».

ودعت الشركات الإماراتية والكندية للمشاركة الفاعلة والتعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء شبكات تواصل قوية ومتينة.

من جانبه، قال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «فخورون بتعاوننا مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وبمواصلة مبادراتنا مع مجلس العمل الكندي، بما يضمن استمرارية جهودنا الرامية إلى تطوير المبادرات والخدمات والشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة، في الوقت الحالي وفي المستقبل».

وأضاف: «ملتزمون في مكتب أبوظبي للمقيمين بتعزيز المكانة العالمية للإمارة، باعتبارها الوجهة المثالية للمقيمين بما لديها من مقومات تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في مجتمع غني بالثقافات والفرص اللامحدودة». يكرس مكتب أبوظبي للمقيمين جهوده لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب ودعم رحلة تألقهم في إمارة أبوظبي فضلاً عن اندماجهم في المجتمع.

وأشاد رادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة بالعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكندا والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية القوية والمتنامية في قطاع الدفاع، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المميز الذي نظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لشركات الدفاع الإماراتية والكندية.