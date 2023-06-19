«يلسة حريم 2» يلتقي سيدات مدينة محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مبادرة «يلسة حريم 2» عقد مركز التواجد البلدي - مدينة محمد بن زايد، متمثلاً بقسم خدمات المجتمع وإسعاد المتعاملين، جلسة لسيدات مدينة محمد بن زايد، وذلك في مجلس المركز بحضور المعنيين من قسم التحليل والتنسيق، وقسم الرقابة والتفتيش، وقسم الدعم الفني، حيث تم استعراض مهام وخدمات المركز، كما تم عرض المشاريع التطويرية في مدينة محمد بن زايد، بالإضافة إلى مناقشة ورصد الاحتياجات المجتمعية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من السيدات اللاتي حضرن الجلسة، وحثهن على المشاركة المجتمعية في دعم وتطوير المدينة عبر الاستبيانات المختلفة والخاصة باحتياجات المجتمع، وجودة المعيشة «الحي المثالي»، والتسجيل في قائمة الموهوبين والمشاريع الوطنية، بالإضافة إلى التعريف بتطبيق «فريجنا». كما استهدفت الجلسة التي عقدت، توطيد العلاقات، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، والمساهمة في نشر الوعي وتثقيف المجتمع. وفي الختام تم التعريف بأرقام التواصل للمركز، وتقديم الهدايا التذكارية للحاضرات بالتعاون مع الشركاء: شركة نوفاكلير، مركز النصر الطبي، لابيل للشوكولاتة والزهور. أما عن أهم مخرجات الجلسة لسيدات مدينة محمد بن زايد فقد تمثلت في مناقشة وحصر الاحتياجات المجتمعية لأهالي مدينة محمد بن زايد، عرض الاحتياجات السابقة والحلول المنفذة، حيث تفاعل الحضور مع ممثلي التواجد ولاقت الجلسة استحسان السيدات، وقدمن الشكر والثناء على الجهود المبذولة من قبل مركز التواجد البلدي لخدمة المجتمع، وتشجيع الحضور على التسجيل في قائمة الموهوبين والمشاريع الوطنية لمبادرات مركز التواجد البلدي.