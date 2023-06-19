إطلاق حملة «حج صحي وآمن»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة التوعية الاتصالية الموحدة، أمس، تحت شعار «حج صحي آمن»، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودوائر الشؤون الإسلامية والأوقاف في كل إمارة، وتشمل الاشتراطات والإرشادات الصحية للحجاج الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر لضمان حج صحي وآمن.

وأشارت الوزارة إلى تنسيق عالي المستوى بين جهود مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون قوافل الحجاج المتوافدة إلى الأراضي المقدسة، بما يضمن لهم الصحة والسلامة وتأدية مناسك الحج دون التعرض لأي مشاكل صحية، من خلال وجود خطوط ساخنة للرد على استفسارات الحجاج الصحية، بالإضافة للتواصل مع الفرق الطبية المرافقة للحملات للدعم بالأدوية والاستشارات الطبية؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعية للحجاج، وتمكينهم من أداء المناسك بصحة وسلامة.

أولوية الحملة

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، إن «الوزارة أطلقت فعاليات حملة التوعية الاتصالية الموحدة لموسم الحج هذا العام، بالتعاون مع الجهات الصحية والأوقاف على مستوى الدولة، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى وقاية المجتمع من الأمراض السارية والسيطرة عليها».

وأكد أن صحة الحجاج أولوية، حيث تولي الوزارة والجهات الصحية عناية خاصة لضمان صحة وسلامة الحجاج، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل.

وذكر أن حملة التوعية تستهدف توجيه الراغبين في السفر لأداء مناسك الحج بأهمية مراجعة المركز الصحي قبل السفر بفترة كافية للتأكد من قدرة الشخص على أداء فريضة الحج، لا سيما إذا كان يعاني أمراضاً مزمنة، مع التركيز على أهمية أخذ التطعيمات الأساسية والداعمة قبل السفر، مثل تطعيم التهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية في المراكز الصحية، وأهمية اتباع التدابير الصحية الوقائية أثناء الحج، مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل، والحرص على نظام التغذية الصحية.

الالتزام بالإجراءات

وأكدت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية الحملة المشتركة التي تعكس الحرص الكبير لمختلف الجهات المعنية في الدولة لرفع وتعزيز الوعي والتثقيف الصحي بين الحجاج، لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي أضرار صحية خلال رحلتهم الدينية إلى الديار المقدسة.

ونصحت الدكتورة العوضي حجاج بيت الله الحرام للالتزام بالإجراءات الصحية المُوصى بها، وضرورة اتباع الأنماط الصحية، من خلال الغذاء الصحي، وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف وضربات الشمس، واستخدام المظلات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وخاصة أدوات الحلاقة وسجادة الصلاة وغيرها.

وأشارت إلى الدليل الإرشادي الذي وفرته «الهيئة» على موقعها الرسمي والذي يتضمن العديد من النصائح والإرشادات الطبية للحجاج، قبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج، حيث يتضمن حزمة من الإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية التي ينصح الحاج الالتزام بها قبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج للحفاظ على صحته وسلامة غيره من الحجاج وسلامة أفراد المجتمع عند العودة من الحج.

وأفادت العوضي بأن هيئة الصحة في دبي وفرت فريق طبي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاستقبال الحجاج المسافرين عبر مطار دبي الدولي وتقديم الدعم اللازم لهم من نصائح، واستشارات، وفحوص طبية، وغيرها، معلنة أن هذا الفريق يبدأ مهامه في الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري حتى انتهاء آخر رحلة مغادرة للأرض المقدسة لأداء مناسك الحج.

وذكرت أن هذا الفريق سينقسم إلى 3 فرق فرعية في مطارات دبي، منها اثنان في مطار رقم 1 والثالث في مطار رقم 3، ويتولى توفير الفحوص الطبية المتعلقة بالأمراض المزمنة، والتوعية بالجوانب الصحية والنصائح المتعلق بموسم الحج.

لقاحات الحجاج

أظهرت الاشتراطات والإرشادات الصحية للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لموسم الحج الحالي التي أبلغت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الجهات المعنية والمختصة وحملات الحج، أن التطعيم ضد مرض «كوفيد- 19» إلزامي لجميع الراغبين في أداء الحج.

وحددت الاشتراطات 10 أنواع من التطعيمات التي يكفي للراغبين في الحج الحصول على أحدها، شريطة أن يكون أخذ الحاج العدد المحدد من الجرعات، وتضم هذه اللقاحات، «فايزر- بيونتك» بعدد جرعتين، وعدد الجرعات نفسه لكل من لقاحات «موديرنا» و«استرازينيكا» و«كوفوفاكس» و«نوفاكسوفيد» و«سينوفارم» و«ساينوفاك» و«كوفاكسين» و«سبوتنيك»، ما عدا لقاح واحد هو «جانسن»، الذي يكفي فيه الحصول على جرعة واحدة.

كما يجب التحصين ضد مرض الحمى الشوكية، حيث يمكن الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة، مثل اللقاح الرباعي متعدد السكريات على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 3 سنوات أو اللقاح الرباعي المقترن على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 5 سنوات.

وأكدت الاشتراطات ضرورة التأكد من حصول الحاج على اللقاح في الوقت المحدد، وكتابة اسم اللقاح المستخدم وتاريخ إعطائه بصورة واضحة في شهادة التطعيم، موضحة أنه في حال عدم تحديد نوع اللقاح الرباعي في شهادة التحصين، فتعتبر فترة سريان شهادة التطعيم ثلاث سنوات من تاريخ أخذ اللقاح.

ونصحت الاشتراطات بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية كلقاح اختياري لجميع القادمين للحج أو العمل الموسمي أو لأي غرض آخر في مناطق الحج، خصوصاً النساء والحوامل والأطفال دون سن 5 سنوات والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى والجهاز العصبي والكبدي أو الأورام أو تلقي العلاج الكيميائي أو المنشطات.

تعزيز الوعي الصحي

قال مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «ندرك أن الصحة والسلامة هما أساس الرفاهية الإنسانية، وهذه المشاركة الاستراتيجية ستمكننا من توحيد الجهود والموارد لتعزيز الوعي الصحي والسلوك الوقائي في المجتمع، وبالتالي تحقيق رؤيتنا نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة».

وأضاف: «واثقون من أن هذه الحملة ستؤدي دوراً فاعلاً في تعزيز مفهوم الحج الصحي والسلامة بين جميع أفراد المجتمع، سواء المسافرين أو المقيمين، وتعزيز السلوكيات الصحية والاحترازية المهمة أثناء الحج، للحفاظ على سلامة الحجاج والمجتمع بشكل أفضل».