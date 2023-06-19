دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن إطلاق الدورة الثامنة من «جائزة حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين».

وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع وتعزيز أداء وفاعلية المعلمين في سبيل تحقيق أهداف التعليم للجميع. وتسهم أيضاً في تيسير مشاركة ونشر الممارسات المتميزة المتعلقة بالمعلمين على الصعيد العالمي. ويتم استقبال طلبات المشاركة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالجائزة لغاية 30 أكتوبر 2023.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسرنا الإعلان عن إطلاق الدورة الثامنة لجائزة حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين. وظلت هذه الجائزة العالمية منذ إطلاق دورتها الأولى في العام 2009 تلاقي إقبالاً متزايداً على مر الأعوام من الفئات المستهدفة. كما ساهمت في كشف المميزين من مختلف أنحاء العالم وتكريمهم والاستفادة من تجاربهم وتعميم الممارسات التربوية المتميزة. وكل ذلك يأتي في إطار جهود مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في إطلاق المبادرات الهادفة التي من شانها الارتقاء بجودة التعليم ودعم المعلمين وتأهيلهم لتقديم نماذج تعليمية مواكبة للنهضة العلمية والتقنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وإسهاماتها في تطوير المجتمعات التعليمية التي تعتبر عماد تقدم الأمم حول العالم».