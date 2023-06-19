إعلان المجموعة الثانية من المشاركين في مبادرة «نمو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة «نمو» لدعم الفنانين، التي تمتد لثلاثة أسابيع تهدف خلالها إلى تعزيز نمو الفنانين المقيمين في دولة الإمارات والارتقاء بالمشهد الفني المحلي. وتستمر المبادرة بين شهري يونيو الجاري وسبتمبر المقبل بدعمٍ من منحة مقدمة من البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات. ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الفنانين المهنية والمساهمة في تعزيز أهداف وزارة الثقافة والشباب في إطار السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة. ويتميز الفنانون المشاركون المقيمون في دولة الإمارات بتنوع خلفياتهم وخبراتهم الفنية، حيث تشتمل المجموعة المشاركة في البرنامج على شعراء وموسيقيين وراقصين ومصممي الرقصات وكتّاب وصنّاع المسرح. وتوفر المبادرة لهم فرصة اكتساب خبرات ومهارات من المحترفين في هذا المجال بهدف تكوين فهم أشمل للمشهد الفني في الدولة ومختلف أنحاء العالم.

وتضم قائمة الفنانين المقيمين في دولة الإمارات والمشاركين في دورة 2023: سلمى عبد العزيز، صفية البلوشي، نوش اناندبالم بي، ميجيل ديستينوفهرس، جندي، آية مخللاتي، ليليان كاستيلو مولر، شيرين سيف.

وجرى اختيار الفنانين المشاركين بعد عملية تقييم تعاونية للمرشحين وطلبات التقديم، على أن تتلقى مجموعة الفنانين الإرشادات والتوجيهات من موظفي مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي والخبراء والمتخصصين الدوليين. ويتيح البرنامج للفنانين فرصة المشاركة في عروض الأداء التي يقدمها مركز الفنون، ويوفر لهم فرصة حضور ورشات عمل وجلسات لبرنامج خارج خشبة المسرح «أوف ذا ستيج». ويزخر المشاركون بدرجات متفاوتة من الخبرة المهنية المتنوعة، بينما يتشاركون اهتمامهم بالمساهمة في المشهد الفني في دولة الإمارات.