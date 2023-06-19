الثلاثاء 20 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي واينوك تتعاونان لحماية الأرواح والممتلكات

خلال توقيع مذكرة التفاهم
20 يونيو 2023 01:09

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تطلق «شاركنا لنمنعها»
شرطة دبي: هدفنا ترسيخ الأمن وسعادة المجتمع

 أبرمت القيادة العامة لشرطة دبي ومجموعة اينوك مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك لحماية الأرواح والممتلكات والمصالح العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقّع الاتفاقية اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ وذلك بحضور مسؤولين من كلا الطرفين.
ومن خلال الاتفاقية، ستواصل شرطة دبي ومجموعة اينوك ترسيخ أطر التعاون فيما بينهما عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات الرامية لتبادل الخبرات والمعارف من خلال استضافة ورش عمل حول كيفية الاستعداد لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عمل مكرّسة لتحقيق الأهداف المشتركة.
شراكة متميزة    
أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تحرص على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء بشكل فعال وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يصب في مصلحة المجتمع ويحقق استراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان.
وشكر الغيثي مجموعة اينوك على إنشائها مركزها الأول من نوعه للاستجابة للطوارئ في جبل علي، مما يعزز جاهزية الإمارة في الاستعداد والتصدي للكوارث الحالات الطارئة.
من جانبه قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نفخر بتعزيز تعاوننا مع شرطة دبي للارتقاء بخدماتنا وعملياتنا التشغيلية، وكذلك الاستعداد لمختلف حالات الطوارئ. ومن خلال تنفيذ مبادرات مماثلة مع المؤسسات العامة والخاصة، نسعى لخدمة جميع شرائح المجتمع وتوطيد علاقاتنا مع كلا القطاعين، كما نتطلع إلى تبادل الخبرات المعرفية التي يمكنها بلا شك أن ترتقي بأعمالنا وتزود المجموعة بأحدث المهارات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ». ومن خلال الاتفاقية التي وُقّعت أمس، سيتم ربط المركز بالقيادة العامة لشرطة دبي طوال مدة الاتفاقية، مما سيسهم في التنسيق السلس بين الطرفين.

شرطة دبي
اينوك
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
طفل يحمل أكياس الخبز وهو يسير في أحد شوارع الخرطوم
عربي ودولي
"الغذاء العالمي" يقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليون شخص في السودان
اليوم 21:53
«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث
ثقافة
«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث
اليوم 21:36
خلدون المبارك: «عقلية الفوز» سر نجاحات «السيتي»
الرياضي
خلدون المبارك: «عقلية الفوز» سر نجاحات «السيتي»
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©