شرطة دبي واينوك تتعاونان لحماية الأرواح والممتلكات

دبي (وام)

أبرمت القيادة العامة لشرطة دبي ومجموعة اينوك مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك لحماية الأرواح والممتلكات والمصالح العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقّع الاتفاقية اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ وذلك بحضور مسؤولين من كلا الطرفين.

ومن خلال الاتفاقية، ستواصل شرطة دبي ومجموعة اينوك ترسيخ أطر التعاون فيما بينهما عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات الرامية لتبادل الخبرات والمعارف من خلال استضافة ورش عمل حول كيفية الاستعداد لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عمل مكرّسة لتحقيق الأهداف المشتركة.

شراكة متميزة

أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تحرص على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء بشكل فعال وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يصب في مصلحة المجتمع ويحقق استراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

وشكر الغيثي مجموعة اينوك على إنشائها مركزها الأول من نوعه للاستجابة للطوارئ في جبل علي، مما يعزز جاهزية الإمارة في الاستعداد والتصدي للكوارث الحالات الطارئة.

من جانبه قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نفخر بتعزيز تعاوننا مع شرطة دبي للارتقاء بخدماتنا وعملياتنا التشغيلية، وكذلك الاستعداد لمختلف حالات الطوارئ. ومن خلال تنفيذ مبادرات مماثلة مع المؤسسات العامة والخاصة، نسعى لخدمة جميع شرائح المجتمع وتوطيد علاقاتنا مع كلا القطاعين، كما نتطلع إلى تبادل الخبرات المعرفية التي يمكنها بلا شك أن ترتقي بأعمالنا وتزود المجموعة بأحدث المهارات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ». ومن خلال الاتفاقية التي وُقّعت أمس، سيتم ربط المركز بالقيادة العامة لشرطة دبي طوال مدة الاتفاقية، مما سيسهم في التنسيق السلس بين الطرفين.