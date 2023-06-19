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الإمارات

شرطة دبي تطلق «شاركنا لنمنعها»

عيد محمد ثاني
20 يونيو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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تحتفل القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام هذا العام تحت شعار «شاركنا _لنمنعها»، حيث تنظم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فعالياتها في مركز فاستيفال ستي خلال الفترة من 20-22 يونيو الجاري.
وذكر العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بات حدثاً كبيراً بدولة الإمارات تشحذ فيه وزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية بالدولة هممها من أجل دحض هذه الآفة السامة وحماية شبابنا منها، والسعي لنشر الثقافة الأمنية المجتمعية التوعوية لكافة شرائح المجتمع.
وقال:«بما أن التجار باتوا يتفننون في تنويع أساليبهم كاستخدام الرسائل المرئية والصوتية لنشر سمومهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإننا بشرطة دبي وبالتعاون مع شركائنا نسعى في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لأن ننشر ثقافتنا التوعوية بين أفراد المجتمع وبعدة لغات، حتى يتعرف الجميع على حجم الهجمات الموجهة لشبابنا، وحجم الجهد المبذول من أجل دحضها وإيقافها عبر تسخير الذكاء الاصطناعي وتطويع التكنولوجيا لإيقافها بشتى الطرق الممكنة».
من جهته، قال العميد خالد بن مويزه نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الإدارة تمتلك منظومة عمل تتطور بشكل مُستمر للتصدي للظواهر الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المخدرات، من بينها الرسائل المجهولة التي ترسل عشوائياً من أرقام مُروجين من خارج الدولة إلى أرقام محلية، مُعتمدين على إغراء زبائنهم بشراء هذه السموم، وإيداع المقابل في حسابات بنكية يستخدمها هؤلاء المروجون، وذلك لتفادي ملاحقتهم أو الوقوع في أيدي رجال المكافحة.
تعزيز الوعي
أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء ورفع الوعي بمخاطر المخدرات والتصدي لها ومنع انتشارها في المجتمع، وكذلك فرصة لتبادل المعلومات والدراسات والبحوث والاطلاع على الأحدث منها، وتحديد أطر التقييم والعلاج والحماية على أسس علمية ومنهجية مدروسة ومعتمدة.

دبي
شرطة دبي
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
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