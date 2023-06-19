قائد عام شرطة أم القيوين يشيد بجهود رجال مكافحة المخدرات

أم القيوين (وام)

أشاد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين برجال مكافحة المخدرات مؤكداً على أهمية دورهم في التصدي لجرائم المخدرات، مثمناً الخدمات النوعية التي يقدمونها في حماية المجتمع والتصدي لهذه الآفة والتي تعتبر من أخطر مهددات الأمن في الدولة.

صرح بذلك بعد تمكن قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من الجنسية الآسيوية بتهمة زراعة وترويج المواد المخدرة من خلال استغلال مسكنهم في القيام بعملية زرع المواد المخدرة التي تم ضبطها.

وأفاد الرائد جمال سعيد الكتبي رئيس قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين عن ورود معلومات إلى قسم المكافحة تفيد بقيام أشخاص بالترويج للمواد المخدرة، وبناء عليه تم تشكيل فريق من رجال مكافحة المخدرات الذي قام بأخذ جميع التدابير القانونية وإعداد الكمين الذي أطاح بالعصابة. وتبين بعد القبض والتفتيش وجود نبات القنب الهندي (الماريجوانا) في مكان سكنهم، وعليه تم إحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعا رئيس قسم مكافحة المخدرات، إلى ضرورة تكاتف جهود جميع فئات المجتمع والتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة لمكافحة جميع أنواع الجرائم التي قد تخل بأمن المجتمع.