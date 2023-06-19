الإمارات ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقية في «السلامة المهنية»

جنيف (وام)

وقعت الإمارات، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنظمة العمل الدولية، اتفاقية تعاون في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية، تهدف إلى بناء وتطوير قدرات المفتشين لدى الوزارة وتزويدهم بالمهارات الضرورية التي تمكنهم من أداء مهامهم التفتيشية بأسلوب استباقي يعزّز القدرات الحالية تماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

شهد توقيع الاتفاقية، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس وفد الدولة المشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، وجيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش الدورة الـ 111 من المؤتمر الذي أقيم في الفترة من 5 - 16 يونيو الجاري، فيما وقّع الاتفاقية شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، والدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية.

وقالت شيماء العوضي: «نحرص على تعزيز علاقات الشراكة مع منظمة العمل الدولية، وتطوير آفاق جديدة للتعاون تصب في خدمة أهدافنا المشتركة في حماية حقوق العمال ومكتسباتهم. يأتي توقيع الاتفاقية في إطار استراتيجية متكاملة تنتهجها دولة الإمارات تتمحور حول تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل الإماراتي للكفاءات والمواهب بما يتوافق مع أعلى معايير التميز العالمية وبما يضمن تنظيم علاقات العمل، وتوفير الاستقرار وزيادة الإنتاجية وإتاحة المزيد من فرص العمل».وأضافت: «الصحة والسلامة المهنية في صدارة أولويات عمل الوزارة وهي ثقافة متأصلة في سوق العمل الإماراتي، وأود أن أشير هنا إلى أن انعقاد أعمال المؤتمر يتزامن مع بدء تطبيق حملة حظر العمل وقت الظهيرة في عامها التاسع عشر، والتي تمنع العمل خلال الفترة من 12:30 إلى 3:00 ظهراً لمدة ثلاثة أشهر تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة».