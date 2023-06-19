«إسكان أبوظبي» يبدأ تقديم خدماته للمتعاملين

هالة الخياط (أبوظبي)

باشرت هيئة أبوظبي للإسكان، أمس، تقديم خدماتها عبر المركز الموحد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، والذي يجمع خدمات «الهيئة» والشركاء الاستراتيجيين، ضمن منصة واحدة شاملة تخدم المواطنين المستحقين من المنافع السكنية في الإمارة.

ويوفر المركز ما يقارب 8000 منفعة سكنية متوزعة على 30 منطقة في الإمارة، وتشمل 6 آلاف قطعة أرض سكنية لخدمات تخصيص الأراضي السكنية والاستبدال ونحو 2000 مسكن جاهز، وسيتم إضافة آلاف المنافع السكنية ضمن مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، بالإضافة إلى مساكن جاهزة ضمن مشاريع عقارية، بالشراكة مع المطورين المعتمدين لدى «الهيئة» من القطاع الخاص.

ويساهم «إسكان أبوظبي» في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ويمكنهم من إتمام معاملاتهم في مكان واحد من خلال تجربة تتميز بالسهولة واليسر، على أن يستقبل المركز المواطنين ضمن مواعيد مسبقة، يتم من خلالها إعطاء الأولوية للمستحقين للمنافع السكنية في المرحلة الأولى.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دشن مؤخراً مركز «إسكان أبوظبي»، واطلع سموه على آلية عمل المركز التي تقوم على التكاملية والشمولية في تقديم الخدمات الإسكانية في مختلف مراحل رحلة المتعامل الإسكانية بين الجهات المعنية كافة.

يقدم مركز «إسكان أبوظبي» بصفته الواجهة الرسمية لخدمة متعاملي هيئة أبوظبي للإسكان كافة خدمات المنافع السكنية للمواطنين والتي تشمل: المنح السكنية، القروض السكنية والإعفاءات وشراء الأراضي السكنية، وخدمات الاستبدال.

وتزامن مع تدشين المركز إطلاق تطبيق «إسكان أبوظبي»، المنصة الرقمية التي ستتيح في مرحلتها الأولى للمتعاملين ممن لديهم طلبات مستحقة معتمدة مسبقاً استكمال رحلتهم الإسكانية للخدمات التالية: منحة الأرض السكنية، حيث تتيح للمستفيدين إمكانية استعراض الأراضي السكنية المتاحة افتراضياً واختيار قطعة الأرض المناسبة لهم، واستكمال إجراءات اعتماد الطلب والحصول على سند الملكية من خلال التطبيق.

• استبدال أرض سكنية بأخرى من المخزون الحكومي، حيث توفر هذه الخدمة للمستفيدين إمكانية الاطلاع على الأراضي المتاحة ومقارنتها بالأراضي المراد استبدالها واستكمال عملية الاستبدال، وصولاً إلى تحميل سند الملكية من خلال التطبيق.

• منحة مسكن جاهز/ قرض شراء المسكن الجاهز، وتتيح للمستفيدين استعراض المساكن المتوافرة، سواء كانت في المشاريع الجاهزة أو في المشاريع التي ما زالت تحت التطوير والتخطيط، كما تمكنهم من الاطلاع على تفاصيل المرافق المجتمعية والخدمات المتوافرة في المناطق المحيطة بها، لاختيار المسكن الذي يلائم احتياجاتهم بكل سلاسة ويسر.

• القروض السكنية، والتي تمكن المستفيدين من بدء عملية تفعيل القرض السكني ومتابعة التقدم في حالة القرض وكافة المستجدات من الصرف وعملية السداد، وإنجاز كافة الإجراءات المطلوبة بشكل ميسر.

كما سيتم في المراحل اللاحقة إتاحة كافة خدمات هيئة أبوظبي للإسكان لجميع شرائح المتعاملين واستقبال الطلبات الجديدة من خلال تطبيق «إسكان أبوظبي». وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «إن إنشاء مركز «إسكان أبوظبي» جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي، حفظه الله، في تسهيل حصول المواطنين على المنافع السكنية بشكل ميسر وبلا جهد، وبما يناسب احتياجاتهم وطموحاتهم ويحقق لهم مستوى متميِّزاً من الرفاهية والأمان الاجتماعي والاستقرار الأسري».

وأكد معاليه أن مبادرات القيادة الرشيدة متواصلة في تطوير وتعزيز مخرجات قطاع الإسكان في الإمارة، وتمثل آخرها في قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتماد ميزانية لمشاريع الإسكان الحكومية بتكلفة إجمالية بلغت 85.4 درهم لتوفير 76 ألف مسكن وأرض سكنية لمواطني الإمارة حتى عام 2027، إلى جانب اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتحديث سياسات برامج المنافع السكنية في الإمارة، مما سيسهم في تعزيز تلبية احتياجات المواطنين للمساكن، وتخفيض فترة الانتظار للحصول على المنفعة السكنية.

من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: إن مركز «إسكان أبوظبي»، يشكل نموذجاً في تكامل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشكل عام، مؤكداً أن «الهيئة» حريصة دائماً على تطوير أساليب عملها، على نحو يلبي احتياجات المواطنين، ويسهل إجراءات حصولهم على المنافع والخدمات السكنية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وثمن المهيري الدور الكبير الذي قامت به الجهات الحكومية ذات العلاقة في تحويل فكرة «إسكان أبوظبي» إلى منظومة متكاملة تعزز رحلة المواطن في الحصول على المنفعة السكنية بطريقة فعالة وسلسة. وقدم الشكر إلى مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، مكتب أبوظبي التنفيذي، دائرة تنمية المجتمع، هيئة أبوظبي الرقمية، دائرة البلديات والنقل أكاديمية أبوظبي الحكومية.

رحلة المتعاملين

خلال جولة إعلامية لمركز «إسكان أبوظبي»، أوضح خليفة الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان ومدير مركز إسكان أبوظبي، أن رحلة المتعامل تبدأ عند استلامه رسالة نصية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بطلبه، حيث يستطيع إتمام الإجراءات عبر التطبيق الإلكتروني، أو حجز موعد للحضور الشخصي للمركز، حيث سيتم تحديد مسار رحلة المتعامل، بعد وصوله إلى مكتب الاستقبال في المركز عن طريق موظفي خدمة المتعاملين وفقاً لنوع الخدمة المطلوبة.

وتقدم مكاتب الشركاء الاستراتيجيين المتوافرة في المركز الموحد لخدمات الإسكان، التسهيلات للمتعامل بعد حصوله على المنفعة السكنية، وذلك لاستكمال الإجراءات الأخرى.

ويتوافر في المركز الموحد لخدمات الإسكان العديد من المكاتب الخاصة بالشركاء الاستراتيجيين، ومن ضمنها مكتب خاص بدائرة البلديات والنقل، حيث يتم من خلاله توفير الخدمات البلدية الخاصة بإدارة الأملاك والعقارات. وبنك أبوظبي الأول الذي يتم من خلاله توفير خدمات تفعيل موافقات القروض السكنية، بدءاً بفتح حساب القرض السكني، وإتمام الإجراءات الأخرى للانتفاع من القرض.

كما يضم المركز مكتباً خاصاً ببرنامج «تياسير»، الذي يتولى مهمة مساعدة الحاصلين على قروض الإسكان في جميع مراحل تصميم وتشييد وبناء مسكن الأحلام. حيث يقدم خدمات إرشادية شاملة ومتكاملة، مجانية بالكامل، تساهم بمجملها في تبسيط الإجراءات ومراقبة الجودة عبر مختلف مراحل البناء، ابتداءً من مراحل اختيار الاستشاري والتصميم مرورا باختيار المقاول والإنشاء ووصولاً إلى التسليم النهائي للمساكن، حيث يمكن للمواطنين اختيار تصاميم منازلهم من ضمن مجموعة من التصاميم المختلفة العصرية والتراثية المتوافرة أو الحصول على تصميمٍ جديد عن طريق مجموعة من استشاري التصاميم المؤهلين المعتمدين.

ويضم المركز مكتباً خاصاً بأكاديمية أبوظبي الحكومية التي تتولى مهمة تنفيذ برنامج التوعية المالية، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المالي في إدارة القروض للتخطيط المسبق للمسكن بحسب احتياجات الأسرة الفعلية، وتعزيز الوعي بالعناصر الأساسية لحساب تكلفة البناء والالتزامات والنفقات الناشئة عن الإسكان وتأثيرها على جوانب الإنفاق الأخرى، علماً بأن اجتياز برنامج التوعية المالية يعد شرطاً إلزامياً لتفعيل موافقة القرض السكني.

كما يستطيع المستفيدون تفعيل خدمات الماء والكهرباء عبر شركة أبوظبي للتوزيع، من خلال المنصة الرقمية للمركز.