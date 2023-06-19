الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر على الجبال يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وتكون حركتها شمالية غربية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 15:55 والمد الثاني عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 19:43.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني عند الساعة 22:18 والجزر الأول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.