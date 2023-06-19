الثلاثاء 20 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منصور بن زايد يستقبل رئيس جمهورية مالطا

منصور بن زايد يستقبل رئيس جمهورية مالطا
19 يونيو 2023 18:28

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم الاثنين في قصر الوطن، فخامة رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا والوفد المُرافق له، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

ورحبَّ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بفخامة جورج فيلا والوفد المُرافق له، متمنيا سموه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات وتطويرها بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن فهد
حمدان بن محمد يستقبل رئيس مالطا ويبحث معه سبل تعزيز التعاون

جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وسبُل تطويرها بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلديْن الصديقيْن، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية مالطا والوفد المرافق له.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.
كما حضر، من الجانب المالطي، معالي ايان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة، وماريا كاميليري كاليا سفيرة مالطا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤلين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
جورج فيلا
مالطا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
طفل يحمل أكياس الخبز وهو يسير في أحد شوارع الخرطوم
عربي ودولي
"الغذاء العالمي" يقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليون شخص في السودان
اليوم 21:53
«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث
ثقافة
«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث
اليوم 21:36
خلدون المبارك: «عقلية الفوز» سر نجاحات «السيتي»
الرياضي
خلدون المبارك: «عقلية الفوز» سر نجاحات «السيتي»
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©