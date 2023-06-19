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إطلاق برنامج جوائز دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي لتكريم المتميزين

جوائز "التعليم والمعرفة" تحتفي بالإنجازات الأكاديمية للمدارس والأفراد في إمارة أبوظبي
19 يونيو 2023 15:15

كشفت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي عن خطوة جديدة في إطار جهودها لتعزيز ثقافة الإنجاز في قطاع التعليم في الإمارة بإطلاق برنامج جوائز دائرة التعليم والمعرفة لتكريم المدارس والأفراد والبرامج التعليمية ذات التأثير الإيجابي في منظومة التعليم في الإمارة.

 يهدف البرنامج إلى ترسيخ مبادئ التنافسية والابتكار وتشجيع جميع المدارس على اعتماد أرقى الممارسات العالمية لضمان استمرارية تحسين مخرجات قطاع التعليم في أبوظبي، إذ تستقبل الجوائز الترشيحات من جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية.

 وستحصل المدارس الفائزة بالنسخة الأولى من جوائز دائرة التعليم والمعرفة على مكافآت نقدية تتجاوز قيمتها الإجمالية  6ملايين درهم، وعلى كل منها إنفاق جائزتها على مبادرات تطوير الأداء وتحسينه.

 وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قالت معالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تؤدي المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية دوراً أساسياً في بناء منظومة التعليم الشاملة وتطويرها في أبوظبي. نطلق اليوم جوائز دائرة التعليم والمعرفة للاحتفاء بهذه النجاحات، وتحفيز المجتمع المدرسي بأكمله على التطوّر وتحسين الأداء بشكل مستمر، ما يساعدنا على تحقيق تطلعاتنا بتخريج طلبةٍ عالميين قادرين على ريادة مختلف القطاعات».

 وأضافت معاليها: «لا يمكن تحقيق هذه التطلعات من دون الجهود التي يبذلها المعلمون الشغوفون والطواقم الإدارية المتفانية في تطوير أداء مدارسهم والارتقاء بمعايير التعليم. برنامج الجوائز الجديد سيدعم المبادرات التعليمية المتنوعة والهادفة وسيسلّط الضوء على الأفراد الفاعلين في قطاع التعليم، ليصبحوا بذلك قدوة للآخرين».

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 وتضم الجوائز في نسختها الأولى 11 فئة فرعية ضمن فئتين رئيسيتين هما المدارس والأفراد، حيث تشمل جوائز المدارس جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج، وجائزة أفضل برنامج تطوير مهني، وجائزة أفضل ممارسات التطوير والتحسين، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة، وجائزة أفضل برنامج قراءة، وجائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية، علاوةً على جوائز الإنجازات المتميّزة في الاختبارات المعيارية الموحدة، والتي تشمل أربعة اختبارات معيارية موحدة تضم فئاتٍ فرعية متخصصة للمراحل العمرية ذات الصلة لكل اختبار.

 من ناحيةٍ أخرى، تشمل جوائز الأفراد ثلاث فئات فرعية، هي جائزة البطل المجهول وجائزة المعلم المتميز وجائزة أفضل مدير للعام.

 يُشار إلى أن الدائرة أكّدت خططها لتوسعة برنامج الجوائز خلال السنوات المقبلة، وقالت معالي مسلّم في هذا الإطار: «ستلهم الفئات الجديدة التي ستتضمنها النسخ المتعاقبة للجوائز المزيد من المدارس لإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة والقادرة على تعزيز جودة مخرجات قطاع التعليم، كما ستحفز جميع العاملين في قطاع التعليم على التفاني وبذل المزيد من الجهود لإثراء تجربة الطلبة في مدارسهم».

 وستشهد الجوائز في العام المقبل إضافة فئات مخصصة للاختبارات الدولية في الأعوام المقبلة، وهي تشمل اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلاب (PISA)، واختبار دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS)، واختبار التقدم في الدراسة الدولية للقراءة والكتابة (PIRLS).

للمزيد من المعلومات حول برنامج جوائز دائرة التعليم والمعرفة وشروط المشاركة، يُرجى زيارة https://educationawards.ae/ar و adek.gov.ae

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إمارة أبوظبي
دائرة التعليم والمعرفة
قطاع التعليم
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