محمد بن زايد يلتقي الرئيس جورج فيلا في أبوظبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر:"التقيت الرئيس جورج فيلا في أبوظبي.. ناقشنا تطوير العلاقات التنموية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا لمصلحة ازدهار شعبيهما، إضافة إلى التنسيق المشترك لدعم السلام العالمي وتعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركةـ؛.