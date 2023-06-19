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حمد حارب المهيري في حوار مع «الاتحاد»: تحديثات جديدة على سياسة المنافع السكنية بأبوظبي لدعم ذوي الدخل المحدود

حمد حارب المهيري في حوار مع «الاتحاد»: تحديثات جديدة على سياسة المنافع السكنية بأبوظبي لدعم ذوي الدخل المحدود
19 يونيو 2023 12:19

هالة الخياط (أبوظبي) - كشف حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشاريع إسكانية جديدة للمواطنين في مناطق مختلفة في الإمارة، تشمل الباهية، الصدر، الحفار في مدينة أبوظبي، ومشاريع إسكانية في مدينة العين بمناطق العامرة وشرق المطار، الظاهر والنود، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وبنية تحتية مختلفة في الظفرة.

وأكد المهيري في حوار مع «الاتحاد» أن المشاريع الإسكانية الجديدة تأتي تنفيذاً لما تضمنته الميزانية التي اعتمدها المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، مايو الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 85.4 مليار درهم لتوفير 76 ألف مسكن وأرض سكنية لمواطني الإمارة حتى عام 2027، وتهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من المساكن، وزيادة نسبة امتلاكهم للمساكن، وتخفيض فترة الانتظار للحصول على الأرض أو المسكن.

وأفاد المهيري بأنه من خلال هذه الميزانية ستقوم هيئة أبوظبي للإسكان ببناء ما يقارب 34 ألف مسكن، وتجهيز 42 ألف قطعة أرض سكنية، في مختلف مناطق مدينة أبوظبي، العين والظفرة، ضمن مشاريع ستكون بمثابة مجتمعات متكاملة، تتضمن كافة وسائل الراحة، والمرافق الخدمية، والمجتمعية، والترفيهية.
وشهدت الآونة الأخيرة الإعلان عن مشاريع جديدة في مناطق غرب بني ياس والسمحة، حيث يضم مشروع غرب بني ياس السكني 1500 فيلا سكنية، فيما يضم مشروع السمحة 242 فيلا سكنية.

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إسكان أبوظبي
وكشف المهيري أنه مع افتتاح مركز «إسكان أبوظبي» تم توفير ما يقارب 8000 منفعة سكنية متوزعة على 30 منطقة في الإمارة، وتشمل 6 آلاف قطعة أرض سكنية لخدمات تخصيص الأراضي السكنية والاستبدال ونحو 2000 مسكن جاهز، وستتم إضافة آلاف المنافع السكنية ضمن مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، بالإضافة إلى مساكن جاهزة ضمن مشاريع عقارية بالشراكة مع المطورين المعتمدين لدى الهيئة من القطاع الخاص.

وأوضح المهيري أن المركز سيتضمن مزايا جديدة منها عرض نماذج الفلل السكنية، إلى جانب إمكانية استعراض تفاصيل المنافع السكنية (المساكن أو الأراضي) على خريطة ثلاثية الأبعاد، بشكل يحاكي واقع تلك المجتمعات والأحياء السكنية بكل ما فيها من وسائل ترفيهية وخدمات اجتماعية متكاملة، الأمر الذي يمكن المستفيد من اختيار المنفعة الملائمة له، أو حجز ما يناسبه من المشاريع قيد التطوير، والتعرف على الجدول الزمني للإنجاز وتخليص جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على المنفعة بمدة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة.

سياسة المنافع السكنية
وأكد حمد المهيري، أن المركز سيقدم العديد من الخدمات والمزايا الجديدة التي جاءت بناء على تحديث سياسة المنافع السكنية، وتهدف إلى دعم ذوي الدخل المحدود وهم من يقل دخلهم الشهري عن 21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد بالأسرة عن 3725 درهماً. وتتمثل الخدمات في:
تقديم منحة مسكن جاهز من دون مقابل
رفع قيمة قروض البناء، وقروض الهدم وإعادة البناء الآجلة السداد لتصبح 1.75 مليون درهم، لمساعدتهم على اختيار المنفعة السكنية المناسبة.
إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد قيمة القرض السكني، أو ما تبقى منه في حال لم يستوفوا شروط الإعفاءات الأخرى، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة في توفير متطلبات العيش الكريم لهم.
ولضمان شمول جميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذين استفادوا من القروض السكنية في الأعوام الماضية، فقد نصت السياسة الجديدة على إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية منهم، بغض النظر عن تاريخ صدور الموافقة على القرض السكني.
وأشار المهيري إلى أن قيمة القروض السكنية الخاصة بشراء مسكن جاهز، وقرض بناء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء أصبحت 1.75 مليون للقروض التي كانت تقل عن هذه القيمة.
ولمعالجة التحديات الراهنة، قامت الهيئة بتحديث اشتراطات وضوابط استبدال المنافع السكنية سواء كانت أراضي أو مساكن، مع الحكومة أو بين المواطنين أنفسهم بتحديد النطاق الجغرافي، وأسباب الاستبدال وموافقة الأسرة ومساحة الوحدة، بما يعود بالفائدة على المواطنين ويعزز الاستقرار الأسري.

حمد حارب المهيري
الإسكان
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