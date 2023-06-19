عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يتبادلان هاتفياً التهنئة بمناسبة استئناف العمل في سفارتي البلدين

تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، هاتفياً التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها اليوم الإثنين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بهذه الخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر، كما تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وقد بحث سموه ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك ، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.