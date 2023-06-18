عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيطاليا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا.

تأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في أعقاب إعلانهما مؤخراً الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وبحث سموه ومعالي أنطونيو تاجاني أوجه التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة وغيرها.

كما استعرض سموه ووزير الخارجية الإيطالي التعاون المشترك في مجال المناخ، خاصة مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة «إكسبو دبي».

تبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أنطونيو تاجاني، مؤكداً عمق العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا والتعاون المستمر بين البلدين لتطوير وتنمية شراكتهما الاستراتيجية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما.

من جانبه، أعرب معالي أنطونيو تاجاني عن تطلع بلاده إلى تعزيز مستويات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين.

كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف "COP28" العام الجاري، مشيداً بجهود الدولة في العمل المناخي العالمي ومبادراتها الرائدة لنشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.