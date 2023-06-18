«مرشدات الإمارات» تُكرِّم فريق تطوير المناهج التربوية

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت جمعية مرشدات الإمارات فريق عمل تطوير المناهج التربوية الإرشادية، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة التي بذلت من أجل تقديم أفضل نموذج وطني قيادي، والذين كان لهم الدور البارز في دعم وتطوير منهج متكامل يدعم العملية التربوية المستدامة في الدولة.

حضر حفل التكريم في مجلس ضاحية «مغيدر» بالشارقة، مريم محمد الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات، والدكتورة هدى المطروشي، مديرة جمعية مرشدات الإمارات، وأمينة خليل، عضو مجلس الإدارة، رئيسة لجنة إعداد المناهج، والدكتورة آمنة خليفة، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة عائشة الصريدي، وعصمت عبدالله، ومنى الشحي، مديرة مفوضية رأس الخيمة، وأعضاء اللجنة، وفريق عمل جمعية مرشدات الإمارات، وعدد من عضوات مجلس إدارة الجمعية والمسؤولين والمسؤولات، وفريق عمل تطوير المناهج.

وقالت مريم محمد الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات، إن دولة الإمارات تتبنى أفضل الممارسات والأنظمة التعليمية والسياسات والاستراتيجيات، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قِبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تولي العملية التعليمية رعاية خاصة واهتماماً ودعماً منقطع النظير لتعزيز المكتسبات التعليمية، الأمر الذي من شأنه تنمية قدرات ومهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة، وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل، وفق منظومة متكاملة تستند إلى المعارف، وتعزّز القيم التربوية لدى الطلبة، وتغذي عقولهم بالمعارف والعلوم.

دعم

أشادت الرميثي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لجمعية مرشدات الإمارات «أم الإمارات»، ودعم سموها لأعمال وأنشطة ومبادرات الجمعية منذ اللحظات الأولى لتأسيسها، الأمر الذي يُعد إحدى الركائز المهمة على الاستمرارية في تطوير وتنمية الحركة الإرشادية. كما أشادت بتوجيهات ومتابعة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة جمعية مرشدات الإمارات، خلال المرحلة السابقة، والتي لعبت دوراً مهماً كان له عظيم الأثر في ما تحقق من إنجازاتٍ ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في دعم خطط واستراتيجيات الجمعية. وعبرت الرميثي، خلال حفل التكريم، عن مدى سعادتها بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته لجنة تطوير المناهج، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازاتٍ يرجع للجهود المخلصة والمثمرة من قِبل رئيس الجمعية وأعضائها، والمتمثلة في تنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنضوي تحت الخطة الاستراتيجية الخمسية لجمعية مرشدات الإمارات (2022- 2026) ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني (إعداد جيل من الفتيات القادرات على النهوض بالمجتمع من خلال بناء ورفع قدراتهن في مختلف المجالات الاجتماعية).

مناهج

قالت أمينة خليل، عضو مجلس الإدارة، رئيسة لجنة إعداد المناهج، في كلمتها بهذه المناسبة، إن اللجنة حرصت على تطوير مناهج مرشدات الإمارات، ووضع الخطوط العريضة لإعداد موجهات العمل، والتي من أهمها الانطلاق من رؤية 2071 الرامية إلى الاستثمار في شباب الإمارات وتسليحهم بالعلم والمعرفة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم التسامح، وتنفيذ البرامج البيئية للمحافظة على الاستدامة.

وأشارت خليل إلى أن لجنة تطوير المناهج ركزت في أهدافها على مبادئ استراتيجية الجمعية، والمتمثلة في المهارات الحياتية المستقبلية والمحاكاة الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات، والمواءمة ما بين المناهج المختلفة من حيث التبويب وترتيب الفصول وتوحيد المصطلحات والعناوين.

وأشادت الدكتورة هدى المطروشي، مديرة جمعية مرشدات الإمارات، بكل الجهود وبفريق عمل تطوير المناهج التربوية الإرشادية، وبعضوات الجمعية، والتي ركزت بشكلٍ مستمرٍ على تقديم أفضل الممارسات والمناهج المبتكرة التي تصب في مصلحة الفتيات من حيث تطوير المهارات القيادية والاجتماعية والاقتصادية، لإخراج جيلٍ من الفتيات قادر على مواجهة التحديات الحياتية للتمكن من القيادة السليمة والفاعلة لمتطلبات العصر المتسارعة.