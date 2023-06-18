«استشاري الشارقة» يوصي بإنشاء مختبر مركزي وتعزيز الخدمات الرقمية

الشارقة (الاتحاد)

اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدورة البرلمانية والأخيرة من الفصل التشريعي العاشر، لتسجل الجلسة الـ 17 والأخيرة من دور الانعقاد العادي الرابع حراكاً من العمل الوطني بعد أداء مميز وسجال لطرح مختلف القضايا الحيوية لمواطني الإمارة، محققاً خلال الأعوام الأربعة الكثير من الإنجازات التي دعمت أداء الدوائر الحكومية نحو التطور.

وشهدت الجلسة الـ 17 التي عقدت أمس الأول بمقر المجلس برئاسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، إقرار التوصيات الخاصة بدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة بعد الاطلاع على التقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات.

وناقش أعضاء المجلس، بنود التوصيات، وتناولوا عدداً من الأطروحات المهمة التي تضمنتها التوصيات، وأبرزها الدعوة إلى دراسة إنشاء مختبر مركزي آخر يخدم مختلف بلديات الإمارة، وقيام الدائرة بالتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، واتخاذ خطوات استباقية لتعزيز تنافسيتها، والعمل على إيجاد آلية ممنهجة للتحسين المستمر لتوحيد وتسهيل الإجراءات واللوائح بين بلديات الإمارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها.

ودعت التوصيات إلى إنشاء نظام إلكتروني موحد بين البلديات، وتعزيز الخدمات المقدمة في التطبيق الذكي للشارقة الرقمية، ورفع نسب التوطين في المجالات التخصصية الفنية، وتقديم خطط الإحلال للوظائف التي يشغلها غير المواطنين في مختلف بلديات الإمارة، والعمل مع جهات الاختصاص لاستحداث خطط رفع الجاهزية، والمحافظة على استمرارية الأعمال، ووضع التدابير الوقائية المناسبة للمخاطر المحتملة أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية والسيول الجارفة، وإصدار دليل تصميم مواقف السيارات في الإمارة، مع استحداث آلية خصم مخالفات المواقف المتراكمة على المركبات، بالتزامن مع خصم المخالفات المرورية.

وفي ختام الجلسة، أقر الأعضاء توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.

زيارات ولقاءات

عقدت اجتماعات وقامت بزيارات ولقاءات عمل بإجمالي عدد (24) اجتماعاً و(11) زيارة عمل، بينما تلقى المجلس ما يقارب (96) ملاحظة شخصية وإلكترونية من مواطني الإمارة، خضعت للدراسة وجمع المعلومات والإحصائيات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة. وبالنسبة للمقترحات، فقد استقبل المجلس عدداً من المقترحات بلغت (10) اقتراحات، وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها، وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية. وأكد علي ميحد السويدي، في كلمة ختامية، أن المجلس الاستشاري لإمارةِ الشارقةِ يُعد صرحاً برلمانياً رائداً بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة لمؤسِسهِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعلهُ نبراساً ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صوره، ويُعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار، فأصبح المجلس منتدى وطنياً وبيتاً للخبرة والكفاءات من ذوي الخبرة والعزم والهمة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، مُجسداً لأرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخير مثال يُحتذى به للعمل الجماعي المُثمر البنّاء القائم على ثقافة الشورى والحوار الهادف البنّاء وتبادل الآراء ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، ومُرسخاً لمبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر. عقب ذلك، تلا أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، مرسوم فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.