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الطقس صحو إلى غائم جزئياً

الطقس صحو إلى غائم جزئياً
19 يونيو 2023 00:54

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:15 والثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والثاني عند الساعة 19:08. وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 16:55 والثاني عند الساعة 04:45.

الطقس
المركز الوطني للأرصاد
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