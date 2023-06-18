سلطان بن أحمد القاسمي: قيمنا وأخلاقنا درع حصين

الشارقة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن هناك تحديات كثيرة ستواجه الطلبة في الأيام المقبلة بعد تخرجهم في الجامعة، أبرزها التحديات المعرفية والتقنية، إضافة إلى تحديات الجانب القِيمي والأخلاقي.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس في حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة «دفعة اليوبيل الفضي» ربيع 2022-2023، الذي أُقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

وأشار سموه إلى أهم التحديات التي سيواجهها الطلبة والتي لخصها سموه في تحديين اثنين قائلاً: «التحدي التقني والذي سيتغلب عليه الطلاب من خلال تخرجهم متسلحين بالشهادة التي ستساعدهم في مواجهة هذا التحدي ومستعينين بالمهارات المكتسبة من دراستهم، أما التحدي الآخر فهو التحدي المتعلق بالقيم، نرصد جميعاً ما يحدث في العالم من حولنا وما يقوم به البعض من محاولات لهدم القيم والتخلي عن المبادئ والابتعاد عن الفطرة السليمة تحت عباءة (الحرية والانفتاح والحقوق)، ولا ننكر هذا بل هو حق أريد به باطل».

وتناول سموه بعض الأمثلة التي مرت على عالمنا واستطعنا مواجهتها بالأخلاق قائلاً: «في تسعينيات القرن الماضي، اجتاح العالم مصطلح (العولمة)، وظن البعض بأننا سننجرف بسببهِ إلى عالم تذوب فيه مبادِئنا، استطعنا أن نواجه سلبياتِها بتمسكنا بقيمنا وأخلاقنا، وهذا هو الدرع الحصين الذي سنحتمي به، فتذكروا: وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا».

وفي ختام كلمته وجه سمو رئيس جامعة الشارقة رسالة إلى الخريجين قائلاً: «اليوم تستلمون شهاداتِكم سترونها متوجةً بكلمتين (جامعة الشارقة) تأملوا كلمة (جامعة)، وتذكروا أنها هي التي زودتكم بالعلوم والمعرفة التي ستعينكم على مواجهة التحدي الأول، وتأملوا كلمة (الشارقة)، فهي الإمارة التي حرصت على التمسك بالأخلاق والقيم والمبادئ لمواجهة التحدي الثاني، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في حياتكم المقبلة».

وكان حفل التخريج بدأ بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة تقدم فيها بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، لتفضله برعاية وحضور حفل تخريج طلاب العلم والمعرفة، كما تقدم بالتهنئة والتبريكات إلى الخريجين ممن يشملهم الفرح والسعادة والفوز بهذا اليوم وإلى آبائهم وأمهاتهم وذويهم.

وأضاف: «نلتقي اليوم جميعاً لنحتفل بكوكبة جديدة من خريجي جامعة الشارقة من أبنائنا، حيث يتزامن هذا الاحتفال مع احتفالات جامعة الشارقة بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها، وهي ترفد المجتمع بخريجين مسلحين بالعلم والمعرفة، بعد أن تم تأهيلهم لأسواق العمل وهم بأعلى درجات التمكن والتميز، فقد تحقق هذا الإنجاز بوعد أرساه مؤسس الجامعة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون جامعة الشارقة في طليعة الجامعات على مستوى الدولة والعالم، وها نحن اليوم نعيش الوفاء بهذا الوعد وقد حصدت جامعتكم مستويات متقدمة في مسيرة الارتقاء بين الجامعات على المستوى العالمي».

وألقى الخريج أحمد محمد حمدان الشحي من كلية القانون -بالنيابة عن زملائه الخريجين- كلمةً رفع خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة، مشيراً إلى أنه لم يكن التخريج والوصول لهذه الدرجة العلمية والوقوف على منصة التخريج لولا الله ثم فضل سموه، الذي بذر قبل 25 عاماً من بذره الطيب، ويجنيه الطلبة على مر السنين، كما توجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على جهوده الحثيثة وخدمته لهذا الصرح الأبي الشامخ، الذي وصل به إلى مصاف الجامعات المتقدمة محلياً وعالمياً.

وتفضل بعدها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسليم الطلبة الخريجين شهاداتهم، مهنئاً سموه الطلاب ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، حيث بلغ عدد الخريجين 321 خريجاً من مختلف برامج البكالوريوس في جميع الكليات باستثناء الكليات الطبية.