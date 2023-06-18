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47.841 متبرعاً بالدم في أبوظبي عام 2022

المكرمون في صورة جماعية (من المصدر)
19 يونيو 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت دائرة الصحة، بالتعاون مع «خدمات بنك الدم أبوظبي»، 30 متبرعاً دائماً بالدم في أبوظبي و25 جهة داعمة لخدمات بنك الدم، تقديراً لدورهم النبيل في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وإنقاذ حياة الأفراد، من خلال مساهمتهم في توفير إمدادات الدم الآمنة للمرضى وتلبية الحاجة إليها، وذلك ضمن احتفالية أقيمت بحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل الدائرة.
وأكدت الدائرة، أن التبرع بالدم عمل إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، ودعت أفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة ويتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون أي مشاكل صحية تتطلب رعاية طبية، على أن يبلغ وزنهم على الأقل 50 كغم ولم يقوموا بالتبرع بالدم خلال 56 يوماً السابقة، إلى المساهمة في التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح، حيث تعتبر عملية التبرع بالدم عملية آمنة تماماً وتتم من قبل طاقم طبي يمارس أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، بالاستفادة من أحدث التقنيات.
وتعد «خدمات بنك الدم أبوظبي»، إحدى الخدمات الاستراتيجية التابعة لدائرة الصحة - أبوظبي، والرامية إلى مواصلة المضي في تعزيز صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وضمان تقديم رعاية صحية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي تديرها شركة صحة التابعة لمجموعة «بيور هيلث». وبحسب إحصاءات «خدمات بنك الدم»، بلغ عدد المتبرعين بالدم الكامل في عام 2022 في إمارة أبوظبي 47.841 متبرعاً، بزيادة قدرها 41% على عام 2021، حيث ساهم المتبرعون في تقديم 59.167 وحدة دم لإنقاذ حياة العديد من المرضى. فيما بلغ عدد المتبرعين بالصفائح الدموية 1006 متبرعين ساهموا في تقديم 10.041 صفيحة دم.
المرضى
من الجدير بالذكر، أن المرضى ليسوا وحدهم المستفيدين من التبرع بالدم، فهناك فوائد صحية كبيرة تعود على المتبرع بالدم ومن أهمها مساعدته في اكتشاف مشاكل صحية محتملة، تقليل مستوى الحديد الزائد في الدم، تحفيز الجسم لإنتاج خلايا الدم، تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكبد والسرطان وخفض مستويات الكوليسترول. كما أن وحدات الدم التي يتم التبرع بها يستفيد منها أي مريض يحتاج إلى نقل دم كضحايا حوادث الطريق، ضحايا الحريق، مرضى فقر الدم (الثلاسيميا والأنيميا المنجلية)، النساء المصابات بمضاعفات الحمل مثل الحمل خارج الرحم والنزيف أثناء الحمل أو الولادة، مرضى اضطرابات النزف (الهيموفيليا)، المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية، مرضى السرطان، المرضى الخاضعين لعمليات زراعة الأعضاء وحديثي الولادة وما يصاحبها من مضاعفات.

دائرة الصحة
بنك الدم
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