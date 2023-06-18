«الإمارات للسرطان» تواصل حملات التبرع بالدم

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت جمعية الإمارات للسرطان، مبادراتها الدورية للتبرع بالدم، لخدمة المرضى والمصابين ضمن حملة الجمعية، تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، حيث نظم فرع الجمعية في مدينة العين حملة واسعة بالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك شارع خليفة وخدمات بنك الدم، بمشاركة أفراد المجتمع وحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية آدم محمد البلوشي وصالح خاطر وعوض سالم الساعدي مدير عام الجمعية ومحمد عوض سليمان سكرتير مكتب الجمعية وأعضاء الجمعية ليلى الكعبي وفاطمة الكعبي، إلى جانب حضور عدد من المتطوعين. وأكد مدير عام الجمعية عوض سالم الساعدي، أن حملة التبرع بالدم تركز على تحفيز أبناء المجتمع للإقبال بشكل مستدام على التبرع بالدم، والمشاركة في الحملات التطوعية. وأضاف: تعد حملات التبرع بالدم من صفات النبل والعطاء عند شعب الإمارات والإخوة المقيمين من كل الجنسيات، وهي حالة إنسانية في مجال التكافل المجتمعي. من جهته، قال أدم البلوشي عضو مجلس إدارة الجمعية إن المبادرات المتواصلة التي تقوم بها الجمعية تشكل حالة إنسانية تطوعية لمدّ يد العون للمرضى وإنقاذ أرواح المصابين في المستشفيات. وتقدمت إدارة مستشفى ميديكلينيك بالشكر إلى جمعية الإمارات للسرطان على التعاون والشراكة المتواصلة في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية ودعم المرضى المحتاجين.