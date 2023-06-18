ريم الهاشمي تناقش في البرازيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أبوظبي (وام)

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد دولة الإمارات رفيع المستوى إلى جمهورية البرازيل الاتحادية يومي 14 و15 يونيو 2023 بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل في مختلف المجالات.

وتأتي الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس لولا دا سيلفا إلى الإمارات في 15 أبريل 2023، والتي كانت أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط منذ انتخابه في بداية العام.

والتقت معالي الهاشمي، خلال الزيارة، بمسؤولين كبار، من بينهم سيلسو أموريم، كبير مستشاري الرئاسة البرازيلية، ورودريغو أوتافيو باتشيكو، رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي والكونغرس الوطني، وجيرالدو ألكمين، نائب الرئيس، وزير التنمية والصناعة والتجارة، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ.

وتمت مناقشة التعاون عبر المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية.

ورحبت معاليها بمصادقة الكونغرس البرازيلي على اتفاقية التعاون وتيسير الاستثمار، وعلى اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

كما التقت معالي الهاشمي، السفيرة ماريا لورا دي روشا، الأمين العام للشؤون الخارجية البرازيلية، والسفير أندريه أرانا كورييا دولاغو، نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة، وكارلوس دوارتي، نائب وزير الخارجية لأفريقيا والشرق الأوسط، وسيدني ليو روميرو، مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، حيث أعرب الجانبان عن التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز علاقات التعاون الثنائية لتشمل مجالات جديدة.

ووقَّعت البحرية البرازيلية مع مجموعة إيدج - EDGE -، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم، اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجية لتطوير صواريخ بعيدة المدى ومضادة للسفن، وذلك بحضور معالي ريم الهاشمي، وصالح السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل، وكبار الشخصيات من البحرية البرازيلية بقيادة الأدميرال خوسيه أوغوستو فييرا دا مينيزيس، قائد الأسطول البحري، ومنصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، في حدث شهد أيضاً الاحتفال بيوم البحرية البرازيلية في العاصمة برازيليا.

وتؤكد هذه الشراكة الطموح المتبادل للجانبين ليكونا في طليعة الابتكار واستكشاف فرص التصدير إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وألقت معالي الهاشمي كلمة افتتاحية أمام منتدى الأعمال الإماراتي - البرازيلي، حيث أشادت بالعلاقات الثنائية المتنامية، مشيرة إلى تجاوز التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في عام 2022 أربعة مليارات دولار، حيث نمت بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق، وشددت معاليها على أهمية مواصلة استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق كلا البلدين وتوطيد العلاقات بين الشعبين، علاوة على ذلك، تركزت المناقشات خلال الزيارة على المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» بين الإمارات العربية المتحدة والسوق المشتركة للجنوب «الميركوسور»، وناقش الجانبان أيضاً الجهود المبذولة لدفع التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة «بريكس». والتقت معالي الهاشمي، ألكسندر سيلفيرا، وزير الطاقة، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المناجم والطاقة البرازيلية.

محادثات

استعرض الجانبان، خلال المحادثات التي حضرتها العديد من الشركات الإماراتية مثل مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار ومصدر وموانئ دبي العالمية، مجالات تعزيز التجارة والاستثمار. ومع استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 هذا العام، عبّر البلدان عن التزامهما المشترك بالعمل معاً لمواجهة تحديات تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، رحبت دولة الإمارات بالإعلان عن استضافة البرازيل للدورة الثلاثين COP30 في عام 2025.

مأدبة عشاء

أقام صالح السويدي مأدبة عشاء على شرف معالي الهاشمي ومعالي سونيا غواجاجارا وزيرة السكان الأصليين، حيث أكدت معالي الهاشمي التزام دولة الإمارات بقيم التسامح والتعايش، وشددت على أهمية الاطلاع على معارف وقيم الشعوب الأصليين للاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة، وحماية التنوع البيولوجي.

وتماشياً مع حرص الإمارات على تعزيز التقدم في العلوم والتكنولوجيا، زارت معالي الهاشمي جامعة برازيليا وأعلنت عن تبرع الإمارات بمبلغ مليوني دولار أميركي لترميم المكتبة المركزية فيها، مؤكدة معاليها أن هذا التبرع يجسّد قوة الصداقة والتعاون بين البلدين.

وحضرت معالي الهاشمي اجتماعين مع معالي روبرتو كامبوس نيتو محافظ البنك المركزي البرازيلي، ومع تاتيانا روسيتو، سكرتيرة الشؤون الدولية في وزارة المالية، وأكدت اهتمام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء.

وألقت معالي ريم الهاشمي محاضرة عن السياسة الخارجية لدولة الإمارات في معهد ريو برانكو، الأكاديمية الدبلوماسية البرازيلية، حيث استعرضت معاليها خلال لقائها مع الدبلوماسيين والأكاديميين مبادئ السياسة الخارجية الإماراتية والحرص على استكشاف فرص التعاون بين الإمارات والبرازيل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.