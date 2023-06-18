إنجاز تحويل مسارات خطوط كابلات مشروع قناة اللية المائية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحويل خطوط كابلات 132 كيلوفولت اللازمة لمشروع قناة اللية المائية بسرعة وكفاءة وفي وقت قياسي ووفق أفضل المواصفات، حيث لم تستغرق عملية تمديد الكابلات وتشغيلها أكثر من شهر.

وأوضح المهندس ناصر بن شبيب، نائب مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن عملية تحويل مسارات الكابلات تمت وفق أفضل المواصفات وبسرعة وكفاءة عالية، على الرغم من التحديات التي واجهها المشروع من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال خلال هذه الفترة، ونجحت فرق العمل في تنفيذ المشروع من خلال إجراء تعديلات في تشغيل الشبكة الكهربائية في المنطقة، وتوزيع الأحمال بطريقة ساعدت على سرعة الإنجاز من دون أية تأثيرات على سكان المنطقة واستمرارية الخدمات. وأشار إلى أن مسارات خطوط الكابلات 132 كيلو فولت التي تم تحويل مسارها تجاوزت 2500 متر.

كفاءة

وأكد أن «الهيئة» تعمل باستمرار على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة، مع مراعاة شروط الاستدامة البيئية، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستعمال مواد مطابقة للمواصفات، وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية، وكذلك تحقيق تطلعات سكان إمارة الشارقة من خلال المشاريع والخطط التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات البنية الحديثة والقادرة على مواكبة حجم النمو والتطور والازدهار، الذي تشهده إمارة الشارقة، وبالشكل الذي يضمن توفير أرقى الخدمات.