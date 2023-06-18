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الإمارات

«الصحفيين الإماراتية» تشارك في اجتماعات اتحاد  الصحفيين العرب ببغداد

محمد الحمادي وحسين المناعي وفضيلة المعيني خلال المشاركة في الاجتماعات (وام)
19 يونيو 2023 00:54

بغداد (وام)

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شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب التي انعقدت في بغداد، كما حضرت الاحتفال الوطني بذكرى مرور 154 سنة على تأسيس جريدة الزوراء، أول وأقدم صحيفة عراقية.
حضر الحفل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ووفود من اتحادات ونقابات وجمعيات الصحفيين من الدول الأعضاء في الاتحاد. وضم وفد جمعية الصحفيين الإماراتية كلاً من محمد الحمادي، رئيس مجلس الإدارة، وحسين المناعي، نائب الرئيس، وفضيلة المعيني، أمين السر. وأكد محمد الحمادي الحرص على المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب التي من شأنها أن تعزز دور الصحافة العربية على المستويين العربي والعالمي، معرباً عن شكره على حفاوة الاستقبال ومشاركة الأشقاء العراقيين الاحتفالات بذكرى تأسيس أول وأقدم صحيفة عراقية، ما يمثل عراقة وقدم الصحف العربية.

جمعية الصحفيين الإماراتية
الإمارات
اتحاد الصحفيين العرب
بغداد
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