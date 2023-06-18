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18 منفذ بيع لشركات تسويق الأعلاف الحيوانية في الظفرة

18 منفذ بيع لشركات تسويق الأعلاف الحيوانية في الظفرة
19 يونيو 2023 00:54

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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خصصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 5 مواقع في مراكز توزيع الأعلاف بمنطقة الظفرة تتسع لإقامة 18 منفذ بيع لشركات بيع وتسويق الأعلاف في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين كافة وتلبية احتياجات المربين وتوفير الأعلاف لهم بالجودة والسرعة المناسبة، وذلك ضمن استراتيجياتها الهادفة إلى تنظيم أسواق بيع الأعلاف، وإتاحتها بجودة عالية لمربي الثروة الحيوانية على مستوى الإمارة، وتمكين القطاع الخاص الوطني من النهوض بهذه المسؤولية.
وتتوافر هذه المنافذ النظامية بالقرب من العزب والمزارع، بما يضمن استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وتحقيق الأمن الحيوي، والإسهام في توفير خيارات متعددة أمام المربين لتلبية احتياجاتهم من الأعلاف الحيوانية، وذلك ضمن جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المبذولة لتنظيم عمليات بيع وتسويق وتداول الأعلاف في الإمارة، وتمكين القطاع الخاص، ووقف البيع العشوائي للأعلاف، والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، بما يضمن استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وتحقيق الأمن الحيوي.
وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توفير أجود أنواع الأعلاف التي تتوافر فيها متطلبات الغذاء الأمثل للماشية، وبطريقة تضمن التوازن بين مكونات الألياف والبروتين اللازمة لنمو الحيوان بصورة صحيحة وعلمية، وبما يحميه ويعزز من مقاومته للأمراض.
ويعد برنامج دعم الأعلاف الذي تنفذه الهيئة إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة من خلال تشجيع ودعم المزارعين والمربين لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها رافداً مهماً للأمن الغذائي.
الرقابة
تخضع جميع الأعلاف التي يتم بيعها لمربي الثروة الحيوانية لبرنامج صارم من الرقابة يضمن سلامتها حتى تصل إلى المربين في المزارع والعزب المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي وبعض مناطق الإمارات الشمالية، حيث تمر الأعلاف بعمليات فحص ومراقبة متعددة المراحل للتأكد من سلامتها وجودتها، وتخضع لتحاليل مخبرية للتحقق من صلاحيتها وجودتها، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة للمخازن والمستودعات.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الظفرة
الأعلاف الحيوانية
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