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الإمارات

«زايد الإنسانية» تزور كبار المواطنين المستفيدين

خلال زيارة مصبح مطر الظاهري من كبار الحجاج (الصور من المصدر)
19 يونيو 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، زيارات منزلية لعددٍ من كبار المواطنين المستفيدين من «برنامج زايد للحج» - الأكبر سناً - بهدف الاطمئنان على صحتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم قبيل سفرهم إلى الأراضي المقدسة بتاريخ 23 يونيو الجاري.
 واطمأن وفد المؤسسة، على أخذ الحجاج اللقاحات الضرورية التي تقيهم من الإصابة بالأمراض المعدية والسارية، وقدموا لهم الهدايا والحقائب التي تحوي كافة المستلزمات التي يحتاج إليها الحاج أثناء الرحلة الإيمانية العطرة.
 وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي مدير عام المؤسسة، إن كبار المواطنين يحظون بتقدير واهتمام كبيرين في دولة الإمارات، كما تقدر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عالياً أهمية إيلاء كبار المواطنين العناية اللازمة، تقديراً لعطائهم وإخلاصهم في مسيرة بناء الوطن وإعلاء رايته، وما قاموا به من دور مهم لا يمكن إغفاله في مسيرة دولتنا الحبيبة.
 وأكد الفلاحي أن توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، جلية بشأن التأكيد على رعاية كبار المواطنين من مستفيدي «برنامج زايد للحج»، بدءاً من تيسير تسجيلهم في البرنامج وحتى إتمامهم مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن، مروراً بمتابعة حركتهم اليومية والخدمات التي تقدم لهم، بما يليق بالدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة، وهو ما يتوافق مع البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي الأصيل الذي نشأ على القيم النبيلة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
 وأشار الفلاحي إلى أن الزيارات المنزلية لكبار المواطنين التي يقوم بها وفد المؤسسة في موسم الحج الحالي تُعد جزءاً من خطة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لحجاج برنامج زايد للحج، بما يشمل رعايتهم داخل الدولة والأراضي المقدسة والوقوفَ على تقديم العناية والدعم الصحي والمعنوي لهم، وإيلاءهم الاهتمام اللازم، حيث تمثل تلك الشريحة مصدر فخر وإلهام لأبناء دولة الإمارات لأنهم نبع الخير والعطاء والبركة. من جانبهم، توجه عدد من كبار المواطنين المنتسبين لبرنامج زايد للحج بشكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على الجهود المبذولة من أجل إسعادهم في المناحي الخدمية كافة، بما فيها التكفل برحلة الحج، داعين المولى عز وجل أن يجعل أجر تلك الرحلة الإيمانية في ميزان حسنات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية
كبار المواطنين
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