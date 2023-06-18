بلدية دبي تكثف أعمال النظافة العامة والخدمات المجتمعية

آمنة الكتبي (دبي)

كثفت بلدية دبي برامج نقل وتفريغ الحاويات، حرصاً على إدارة عمليات النفايات وتقديم خدمات بلدية متكاملة وفعالة للجميع، للحفاظ على سلامة المدينة ونظافتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، كما وضعت البلدية البرامج وخطط العمل الفنية والميدانية، التي تكفل تقديم أعلى معايير الخدمات اللوجستية ونشر وسائل تخزين النفايات، وعززت كافة أعمال النظافة العامة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات.

وتستعد فرق بلدية دبي لتنفيذ عمليات تنظيفٍ لجميع مصليات العيد في الإمارة، وستعمل على توزيع ما يقارب 45 وسيلة تخزين نفايات وسِلال مهملات إضافية، بجانب المساجد وأماكن فعاليات العيد، لتغطية الحالات الطارئة والمناطق الأكثر ازدحاماً، كما ستوفر ما يقارب 2250 عامل نظافة، من بينهم 426 عاملاً يتبعون للقطاع الخاص، وأكثر من 250 موظفاً إشرافياً ورقابياً، و747 آلية ومركبة تنقسم إلى 307 سيارات ثقيلة، و214 سيارة خفيفة، و120 مركبة تأجير، إضافة إلى 76 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة، والتي ستكون جاهزة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة.

وسيتم تخصيص فريق لمتابعة نظافة شواطئ إمارة دبي، يتكون من 73 عامل نظافة، يعملون على مدار الساعة بواقع 3 ورديات عمل لمتابعة نظافة ما مجموعه 22 كم من الشواطئ العامة، فضلاً عن فريق خاص لمتابعة نظافة خور دبي والقنوات المائية بأحدث المعدات والقوارب، وتجهيز فريق عمل خاص بأول أيام عيد الأضحى، مكون من 57 عامل نظافة و5 موظفين من الجهاز الإشرافي والرقابي لتغطية ما مجموعه 2300 كم طولي من الطرق الرئيسية السريعة.

وأعلنت بلدية دبي جاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة، وتجهيزها بكافة الوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية، إضافة إلى إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، وذلك ضمن جهود البلدية لتلبية احتياجات المتعاملين، وتقديم خدماتها لهم وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.

وخصصت بلدية دبي 4 مقاصب مزودة بأحدث الوسائل في الإمارة لتلبية الطلب خلال العيد، تقارب طاقتها الاستيعابية مجتمعة 900 رأس من المواشي في الساعة، وهي مقصب القصيص 282 رأساً، ومقصب العيد السريع بمنطقة القصيص 300 رأس، ومقصب القوز 125 رأساً، ومقصب الليسيلي 105 رؤوس، وحتا 82 رأساً في الساعة.

ساعات العمل

حددت البلدية ساعات عمل المقاصب خلال عيد الأضحى لتكون في يوم وقفة عرفة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في مقاصب القصيص والقوز والليسيلي، ومن الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساء في مقصب حتا، فيما ستكون أوقات العمل في جميع المقاصب خلال أول وثاني وثالث أيام العيد من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وفي اليوم الرابع من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً في مقاصب القوز والليسيلي وحتا، ومن الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساء في مقصب القصيص.