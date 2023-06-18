الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي: هدفنا ترسيخ الأمن وسعادة المجتمع

مشاركون في ملتقى التواصل المجتمعي في منطقة جبل علي (من المصدر)
19 يونيو 2023 00:54

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
عبد الله المري يدشن منصة الموارد البشرية المتنقلة "HUB "HR
دبي تعزز جاهزية كوادرها في استضافة وتأمين الفعاليات

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، ملتقى التواصل المجتمعي الذي نظمه مركز شرطة جبل علي للشركاء الاستراتيجيين والقاطنين في المنطقة في فندق ومنتجع جبل علي، تحت شعار «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، ونائبه العقيد محمد عبدالله المري، وممثلي دور العبادة في منطقة جبل علي بمختلف طوائفهم والشركاء من الشركات والقاطنين وعدد من الضباط.
وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن ملتقى التواصل المجتمعي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنظيم اللقاءات في مختلف مناطق إمارة دبي، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء وقاطني المنطقة والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، والوقوف على التحديات التي تعزز من هدف شرطة دبي في ترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان والسعادة.
وأوضح اللواء المنصوري أن الملتقى يهدف أيضاً إلى التعريف بجهود شرطة دبي والخدمات الذكية والنوعية المتوافرة عبر منصاتها المُختلفة، بهدف التيسير على الناس في الحصول على مختلف الخدمات، داعياً أفراد وقاطني منطقة جبل علي إلى المشاركة في اللقاء الهادف إلى خدمتهم والتواصل معهم.
من جانبه، دعا اللواء الدكتور عادل السويدي إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات واللقاءات، التي تمثل قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة، مؤكداً أن جهود شرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.
خدمات 
استعرضت ريما عبد الفتاح من مركز حماية الدولي التابع للإدارة لعامة لمكافحة المخدرات، أهداف برنامج حماية الدولي والبرامج التوعوية التي يقدمها للطلاب في المدارس والجامعات. وقدم النقيب حمدان أحمد بن غافان من إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، شرحاً للحضور حول أهداف إدارة التثقيف المروري التي تتمثل في تقليل نسبة الوفيات، وتقليل نسبة الحوادث. واستعرض الملازم أول خالد محمد بركات، مسؤول غرفة عمليات مراكز الشرطة الذكية «SPS» الخدمات التي تقدمها مراكز الشرطة الذكية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد سكان دبي من المواطنين والمقيمين والزوار.
وقدم الوكيل حسين السعدي من إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نبذة تعريفية حول الخدمات التي تقدمها الإدارة في مجال السياحة، بالإضافة إلى البرامج التوعوية التي تقدمها للعاملين في مجال السياحة والفنادق.
وعقد اللواء الدكتور عادل السويدي حلقة نقاشية مع الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم حول العديد من المواضيع التي تقدمها شرطة دبي.

شرطة دبي
خليل إبراهيم المنصوري
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
«وهيبة» و«شوف ستار» و«ليندالس» أبطال الوثبة في مونتبان ووارسو
الرياضي
«وهيبة» و«شوف ستار» و«ليندالس» أبطال الوثبة في مونتبان ووارسو
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©