شرطة دبي: هدفنا ترسيخ الأمن وسعادة المجتمع

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، ملتقى التواصل المجتمعي الذي نظمه مركز شرطة جبل علي للشركاء الاستراتيجيين والقاطنين في المنطقة في فندق ومنتجع جبل علي، تحت شعار «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، ونائبه العقيد محمد عبدالله المري، وممثلي دور العبادة في منطقة جبل علي بمختلف طوائفهم والشركاء من الشركات والقاطنين وعدد من الضباط.

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن ملتقى التواصل المجتمعي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنظيم اللقاءات في مختلف مناطق إمارة دبي، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء وقاطني المنطقة والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، والوقوف على التحديات التي تعزز من هدف شرطة دبي في ترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان والسعادة.

وأوضح اللواء المنصوري أن الملتقى يهدف أيضاً إلى التعريف بجهود شرطة دبي والخدمات الذكية والنوعية المتوافرة عبر منصاتها المُختلفة، بهدف التيسير على الناس في الحصول على مختلف الخدمات، داعياً أفراد وقاطني منطقة جبل علي إلى المشاركة في اللقاء الهادف إلى خدمتهم والتواصل معهم.

من جانبه، دعا اللواء الدكتور عادل السويدي إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات واللقاءات، التي تمثل قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة، مؤكداً أن جهود شرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.

خدمات

استعرضت ريما عبد الفتاح من مركز حماية الدولي التابع للإدارة لعامة لمكافحة المخدرات، أهداف برنامج حماية الدولي والبرامج التوعوية التي يقدمها للطلاب في المدارس والجامعات. وقدم النقيب حمدان أحمد بن غافان من إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، شرحاً للحضور حول أهداف إدارة التثقيف المروري التي تتمثل في تقليل نسبة الوفيات، وتقليل نسبة الحوادث. واستعرض الملازم أول خالد محمد بركات، مسؤول غرفة عمليات مراكز الشرطة الذكية «SPS» الخدمات التي تقدمها مراكز الشرطة الذكية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد سكان دبي من المواطنين والمقيمين والزوار.

وقدم الوكيل حسين السعدي من إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نبذة تعريفية حول الخدمات التي تقدمها الإدارة في مجال السياحة، بالإضافة إلى البرامج التوعوية التي تقدمها للعاملين في مجال السياحة والفنادق.

وعقد اللواء الدكتور عادل السويدي حلقة نقاشية مع الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم حول العديد من المواضيع التي تقدمها شرطة دبي.