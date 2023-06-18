بدء مرحلة تركيب البوابات الذكية العاملة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

في إطار استكمال مراحل مشروع منظومة المدينة الرقمية الآمنة، أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالشراكة والتعاون مع مجموعة المدينة الآمنة، «الجهة المطورة للمشروع»، البدء بمرحلة تركيب البوابات الذكية على الطرق الرئيسية في الإمارة، وتأتي هذه المرحلة بعد استكمال المرحلة الأولى من المشروع التي تكللت بإنجاز البنية التحتية وتركيب الكاميرات الذكية للرصد والمراقبة الأمنية والمرورية على المناطق والطرق الحيوية كافة في إمارة رأس الخيمة.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هذه المرحلة من المشروع تأتي في إطار استكمال مراحل منظومة المدينة الآمنة الرقمية، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأنظمة المرورية الحديثة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة رأس الخيمة.

وأضاف أنه سيتم تركيب عدد 20 بوابة ذكية على مداخل ومخارج الطرق الرئيسية كافة في الإمارة، وترتبط هذه البوابات الذكية بغرفة العمليات الرئيسية، وتعمل على رصد وتحليل الحالة المرورية، بالإضافة إلى الإبلاغ الذكي عن الحوادث المرورية من خلال الكاميرات الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تستخدم شاشات البوابات الذكية لتنبيه وتوعية مستخدمي الطرق بأوضاع الطقس والحالة المرورية للطرق من أجل خلق بيئة مرورية آمنة.