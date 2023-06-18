الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بدء مرحلة تركيب البوابات الذكية العاملة في رأس الخيمة

البوابات تغطي الطرق الرئيسة كافة في الإمارة (من المصدر)
19 يونيو 2023 00:54

رأس الخيمة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«راكز» تختتم جولة ترويجية بأهم المدن الهندية
الطموح والريادة ضمن «كفاءات إماراتية» برأس الخيمة

في إطار استكمال مراحل مشروع منظومة المدينة الرقمية الآمنة، أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالشراكة والتعاون مع مجموعة المدينة الآمنة، «الجهة المطورة للمشروع»، البدء بمرحلة تركيب البوابات الذكية على الطرق الرئيسية في الإمارة، وتأتي هذه المرحلة بعد استكمال المرحلة الأولى من المشروع التي تكللت بإنجاز البنية التحتية وتركيب الكاميرات الذكية للرصد والمراقبة الأمنية والمرورية على المناطق والطرق الحيوية كافة في إمارة رأس الخيمة.
وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هذه المرحلة من المشروع تأتي في إطار استكمال مراحل منظومة المدينة الآمنة الرقمية، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأنظمة المرورية الحديثة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة رأس الخيمة.
وأضاف أنه سيتم تركيب عدد 20 بوابة ذكية على مداخل ومخارج الطرق الرئيسية كافة في الإمارة، وترتبط هذه البوابات الذكية بغرفة العمليات الرئيسية، وتعمل على رصد وتحليل الحالة المرورية، بالإضافة إلى الإبلاغ الذكي عن الحوادث المرورية من خلال الكاميرات الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تستخدم شاشات البوابات الذكية لتنبيه وتوعية مستخدمي الطرق بأوضاع الطقس والحالة المرورية للطرق من أجل خلق بيئة مرورية آمنة.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
«وهيبة» و«شوف ستار» و«ليندالس» أبطال الوثبة في مونتبان ووارسو
الرياضي
«وهيبة» و«شوف ستار» و«ليندالس» أبطال الوثبة في مونتبان ووارسو
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©