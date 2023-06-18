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أعضاء مكتب شؤون الحجاج يغادرون إلى الأراضي المقدسة

أعضاء مكتب شؤون الحجاج يغادرون إلى الأراضي المقدسة
18 يونيو 2023 20:10

دعا الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف جميع أعضاء مكتب شؤون الحجاج أثناء مغادرتهم اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر مطار أبوظبي الدولي، إلى مضاعفة الجهود والتفاني في خدمة حجاج الدولة بتميز ومهنية وتوفير كل احتياجاتهم بما يمكنهم من أداء هذا الركن العظيم بطمأنينة ويسر، مراعين في ذلك ابتغاء الأجر والثواب عند الله تعالى، وواضعين في الحسبان تحقيق أهداف ورؤية قيادتنا الرشيدة، التي تولى عناية ورعاية خاصة للحجاج في هذه الرحلة المباركة.
وأكد الكعبي أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" ونائبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، الأمر الذي ساهم في ارتقاء خدماتها ومواكبتها للنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة، مشيداً بحرص صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بشؤون حجاج الدولة وتوجيهاته بتوفير كل وسائل الراحة لهم وتسهيل كل أمورهم منذ مغادرتهم أرض الدولة وحتى عودتهم لديارهم بعد أدائهم هذا الركن العظيم، مثمنا الدعم الكبير من قبل سموه لمكتب شؤون الحجاج وتوفير كامل الدعم الذي يمكنه من القيام بالمهام المنوطة تجاه حجاج الدولة في الأراضي المقدسة. 
وأشاد الكعبي باهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وولياً للعهد وحكومة وشعباً براحة الحجاج وحرصهم على توفير الخدمات المتميزة التي تساعدهم على أداء الحج بسهولة، مثمنا تعاون وزير الحج السعودي والمسؤولين في المملكة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والتنسيق والتعاون بين الجانبين.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد مطر الكعبي
مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الحجاج
الحج
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