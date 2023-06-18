محمد بن راشد يدشن المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد

دبي (الاتحاد)

دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، وسيسهم في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، حيث ستوفر هذه المرحلة، وتصل قدرتها إلى 900 ميغاوات، وفق نموذج المُنتِج المُستقِل للطاقة، إمدادات الطاقة النظيفة لنحو 270,000 مسكن في إمارة دبي، وتسهم في خفض 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تبادر دائماً لتكون في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، في إطار التزام الدولة بتطبيق نهج رشيد يرسخ دعائم الاستدامة ويسهم في الحفاظ على البيئة، والحرص على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تبعات التغيير المناخي والحد من الانبعاثات، مع إدراك الدولة لقيمة تكاتف الأمم والشعوب في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المرتبط بمستقبل الإنسان ونوعية حياته.

وقال سموه: «ندرك مسؤوليتنا تجاه البيئة وتجاه الأجيال القادمة ولا نتأخر عن الوفاء بما تمليه علينا من التزامات.. ملف الاستدامة في صدارة الأولويات.. وحريصون على مشاركة العالم في إنجاح أهدافه بمبادرات ومشاريع وأفكار تخدم التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة... تبنّي حلول الطاقة النظيفة والمتجددة خيار استراتيجي... ونعمل مع شركائنا حول العالم لتعميم الفائدة ونشر أفضل الممارسات».

وأثنى سموه على سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المراحل المتعاقبة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي يواكب رؤية دولة الإمارات لمستقبل قطاع الطاقة، ويشكل أحد الدعائم الرئيسية لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة، والهادفة إلى توليد 25% من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2030، وصولاً إلى الاعتماد الكامل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة بحلول العام 2050، في حين يأتي الانتهاء من المرحلة الخامسة من مجمع الطاقة الشمسية، في عام الاستدامة لدولة الإمارات والذي تستضيف فيه الدولة COP28، كخطوة كبيرة أخرى نحو مستقبل اقتصاد واعٍ يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأضاف سموه: «نريد لدبي أن تكون القدوة في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر وأن تؤكد مكانتها بين أكثر مدن العالم استدامة.. ونقدّر إسهامات القطاع الخاص كشريك مؤثر في مسيرة تستهدف تقديم نموذج تنموي يوازن بين احتياجات الحاضر وطموحات المستقبل... وتضع ترسيخ مفاهيم وممارسات الاستدامة في مقدمة أهدافها بأفكار مبتكرة وأساليب مبدعة تضمن الخير للجميع».

وقال سموه عبر «تويتر»: «على مساحة 10 كم مربع، وباستثمارات 2 مليار درهم إماراتي، وبعد حوالي 7 ملايين ساعة عمل افتتحنا بحمد الله المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد.. هذه المرحلة ستوفر الطاقة النظيفة لـ 270 ألف منزل وتسهم في خفض انبعاث أكثر من مليون طن من الكربون سنوياً في أجوائنا.. لدينا هدف أن تكون ربع طاقة دبي خلال سبع سنوات من الطاقة النظيفة والمتجددة … و100% من طاقة دبي متجددة بحلول 2050 مع صفر انبعاثات كربونية.. إجمالي الاستثمارات في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية 50 مليار درهم.. ولن نتردد في الاستثمار في أي مشروع يحافظ على بيئتنا».

ورافق سموه خلال تدشين المرحلة الخامسة من المجمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

أحدث التقنيات

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى شرح حول المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذها باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تسمح بالاستفادة من أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة وكفاءة المحطة.

وتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المُنتِج المُستقِل للطاقة عبر شركة «شعاع للطاقة 3» من خلال الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وتحالف أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، فيما حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت دولار أميركي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة، وقد بلغت استثمارات المشروع 2 مليار درهم.

كما استمع سموه إلى شرح حول مراحل المجمع والتقنيات المُستخدمة، حيث تبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع حالياً 2,427 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، في حين تبلغ القدرة الإجمالية للمشاريع قيد الإنشاء في المجمع 433 ميجاوات من الطاقة الشمسية المرّكزة. وتضمن الشرح زيادة هيئة كهرباء ومياه دبي لحصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في إمارة دبي إلى نحو 16.3% من إجمالي قدرتها الإنتاجية التي تبلغ 14,917 ميجاوات من الكهرباء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة انسجاماً مع إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»، وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعماً لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28 COP)، أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري، ونعمل جاهدين لتعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «لتحقيق هذه الأهداف، أطلقنا عدداً من المشاريع نقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ونعاهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن نستكمل مشاريعنا التطويرية لتحقيق رؤية سموه الطموحة لهذا الصرح الوطني الذي يؤكد نجاح الدولة في المضي قدماً بخطى واثقة لضمان مستقبل مستدام لنا وللأجيال القادمة».

وحضر حفل التدشين داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومحمد عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور، وإبراهيم علي القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار.

وقال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: «يُسعدنا أن نحتفل بإنجاز جديد ضمن مسيرة الشراكة طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بتدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية قبل موعدها المحدد، وذلك بالتعاون مع شركائنا، مؤسسة الخليج للاستثمار وشنغهاي إلكتريك (مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاءات). لطالما كان هدفنا من مشروع شعاع للطاقة 3 تحقيق أعلى المعايير التقنية والتشغيلية في كل خطوة نقوم بها، وتم تحقيق رقم قياسي لأقل تعرفة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في عام 2020، كما تم استخدام تقنيات الألواح الشمسية ثنائية الوجه المتقدمة وروبوتات التنظيف الأوتوماتيكية».

وتعاونت أكوا باور مع هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ مراحل سابقة لمشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتم إطلاق المرحلة الثانية من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات من مجمع الطاقة الشمسية التي طورتها أكوا باور في مارس 2017، وقام التحالف بقيادة هيئة كهرباء ومياه دبي وأكوا باور بتأسيس شركة مشروع نور للطاقة 1 لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة بقدرة 950 ميجاوات.

من جانبه، قال إبراهيم القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار: «نفخر أن نشارك في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنظام المنتج المستقل أحد الاستثمارات النوعية التي تتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

وأضاف: «نتقدم بالتهنئة لهيئة كهرباء ومياه دبي لنجاحها في إشراك القطاع الخاص المحلي والإقليمي والعالمي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في إمارة دبي، والذي بدوره يدعم الكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة من خلال استخدام أساليب تقنية متقدمة وبسعر منافس».

يأتي تدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وقد حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي في عام 2020، بلغ 1.6953 سنت أميركي للكيلووات ساعة للمرحلة الخامسة التي تضمن العمل فيها أكثر من 6.8 مليون ساعة عمل آمنة.

وتعد المرحلة الخامسة من أوائل المشاريع في الشرق الأوسط التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في شكل «منهجية تنظيف روبوتية متقدمة» لتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية. وتبلغ المساحة الإجمالية للمرحلة الخامسة 10 كيلومترات مربعة تقريباً، أي نصف المساحة الإجمالية للمرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات. وتم الانتهاء من المرحلة الخامسة قبل الموعد المحدد (يونيو 2023 بدلاً من ديسمبر 2023) على الرغم من التنفيذ أثناء تفشي جائحة «كوفيد-19».