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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
18 يونيو 2023 17:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:15 والمد الثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:08.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والمد الثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

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المصدر: وام
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