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الإمارات

«الإمارات للتعليم المدرسي» تعلن مواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي

شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
18 يونيو 2023 17:03

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن مواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2022-2023، حيث سيتم إعلان نتائج الطلبة من الصف الأول إلى الرابع يوم الخميس الموافق 22 يونيو، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الطلبة من الخامس إلى الثامن يوم الجمعة الموافق 23 يونيو، وسيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من التاسع للحادي عشر يوم السبت الموافق 24 يونيو، ونتائج طلبة الصف الثاني عشر في جميع المسارات يوم الاثنين الموافق 26 يونيو.
وأكدت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على نتائجهم من خلال بوابة الطالب عبر الرابط https://student.ese.gov.ae حيث سيفعل في يوم إعلان النتائج حسب كل مرحلة، وسيتمكن الطلبة من طباعة شهاداتهم في نفس يوم إعلان النتائج حسب البرمجة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الحادية عشرة مساءً.
وأعلنت المؤسسة عن تطبيق برنامج دعم وتمكين للطلبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والعلوم الصحية، وذلك بهدف دعم الطلبة.
وأوضحت المؤسسة أن البرنامج سيتم تطبيقه خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو 2023 للطلبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر خلال اليوم الدراسي، وذلك وفقاً لشروط ومعايير أعدتها فرق المؤسسة بهدف ضمان تحقيق مخرجات البرنامج، وتوفير الدعم المناسب للطلبة وإعطائهم فرصاً لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.
وبينت المؤسسة أن البرنامج أسهم، خلال تطبيقه في الفصل الأول، في تحسين مستويات تحصيل الطلبة والارتقاء بها، وتمكن من خلاله الطلبة من تعزيز مهاراتهم ومعارفهم ومواصلة مسيرتهم التعليمية.

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المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
نتائج
امتحانات نهاية العام
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