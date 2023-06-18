عبد الله المري يدشن منصة الموارد البشرية المتنقلة "HUB "HR

دشن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المرحلة الأولى من منصة الإدارة العامة للموارد البشرية المتنقلة "HUB "HR، والتي تهدف إلى نشر التوعية الأمنية والشرطية والتسويق لبرامج وخدمات شرطة دبي وتعزيز الحس الأمني لفئات الجمهور الخارجي.

ونوه معالي الفريق عبدالله المري، بجهود الإدارة العامة للموارد البشرية في تحقيق مؤشرات القيادة العامة لشرطة دبي والجهود المبذولة في تطوير آليات وبرامج جديدة تسهم في دعم منظومة العمل الأمني من خلال استقطاب الكوادر المؤهلة وتمكينهم واشراكهم في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الريادة والتميز.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للموارد البشرية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد راشد ناصر، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

واستعرض الرائد نواف اهلي، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية، الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية 2021-2026، والمشاريع والمبادرات المستقبلية والاستشرافية للإدارة العامة للموارد البشرية، والتي من أهمها دراسة التنبؤ في تخطيط القوة العاملة، بالإضافة إلى تطوير البرامج القائمة ومنها استراتيجية السعادة وجودة الحياة، ومنصة إيفاد الخاصة بطلبة الجامعات والمبتعثين، وبرنامج فجوة “GPT”، ومشروع ارتكاز.

واستمع معالي الفريق المري والحضور من النقيب الدكتور بطي بن مجرن رئيس قسم المسارات والمسميات الوظيفية، إلى شرح حول برنامج فجوة والمعني بتحديد الكفاءات القيادية، من خلال استخدام تقنية "GPT"، والتحليل والتخطيط ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى دعمه استراتيجية شرطة دبي لمواكبه التوجهات الحكومية.

كما اطلع معاليه على البرامج والمبادرات التي نفذتها الإدارة العامة للموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وناقش مع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمديرين الفرعيين، تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية لتحقيق المزيد من الريادة.