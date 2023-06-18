"طرق دبي" تنجز وتنفذ 7 جسور للمشاة بطول 888 متراً

أعلن معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إنجاز وتنفيذ سبعة جسور جديدة للمشاة في مناطق مختلفة بالإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرفع مستوى السلامة المرورية وتوفير وسائل تنقل آمنة للمشاة لعبور الطرق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي.

تضمنت قائمة جسور المشاة الجديدة، افتتاح جسر يربط شارع الخليج بين تقاطع شارع عمر بن بخطاب وتقاطع أبو بكر الصديق بالقرب من مستشفى دبي، وتنفذ 6 جسور أخرى في مناطق مختلفة بالإمارة، بطول إجمالي 888 متراً، وروعي في تنفيذها الجانب الإبداعي والجمالي، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بعد، كما زودت بمسارات ومواقف للدراجات الهوائية.

وأكد معالي مطر الطاير، أن تنفيذ جسور المشاة من قبل الهيئة، يأتي ضمن استراتيجية السلامة المرورية في دبي لتكون الأكثر أماناً عالمياً في السلامة المرورية، وخفض نسب حوادث الدهس للوصول إلى "صفر" وفيات، وذلك من خلال توفير البنية التحتية ووسائل السلامة لمستخدمي الطريق وكذلك لمستخدمي الدراجات الهوائية.

وقال معاليه: روعي في تنفيذ جميع الجسور، تطبيق أفضل المواصفات العالمية في مجال السلامة المرورية، وتزويدها بالعديد من المرافق الخدمية والمصاعد الكهربائية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق والمراقبة عن بعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها.

وأفاد الطاير أن عدد جسور المشاة تضاعف خلال السبعة عشر عاماً الماضية لنحو 10 مرات، حيث ارتفع عددها من 13 جسراً عام 2006، ليصل إلى 129 جسراً بنهاية العام الماضي، وتعتزم الهيئة تنفيذ 36 جسراً جديداً للمشاة فـي إطار خطة بدأ تنفيذها فـي 2021 وتمتد إلى 2026، ليصل إجمالي عدد جسور المشاة في دبي إلى 165 جسراً.

وحث معاليه المواطنين والمقيمين والسائحين من زوار دبي، على ضرورة استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، ودعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

وافتتحت الهيئة جسراً جديداً للمشاة، على شارع الخليج، يربط بين تقاطعي شارع عمر بن الخطاب وشارع أبو بكر الصديق، بالقرب من مستشفى دبي، ويبلغ طول الجسر قرابة 120 متراً، وعرض 3.4 متر، وارتفاع 6.5 متر من الاسفلت، وجرى تزويده بمصعدين كهربائيين، وسلالم، وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

وأضاف: يجري حالياً تنفيذ ستة جسور للمشاة على عدد من الشوارع الحيوية في الإمارة، وذلك على النحو التالي: جسر على شارع الميناء بين تقطعي الصقر والميناء، بطول 109 أمتار، وعرض 3.4 متر، وارتفاع 6.5 متر من الإسفلت وجسر آخر على شارع الشيخ راشد بن سعيد، بين شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بطول 91 متراً، وعرض 3.4 متر، وارتفاع 6.5 متر من الإسفلت، ويشتمل الجسرين على مصاعد كهربائية وسلالم، وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

وسيتم تنفيذ الجسر الثالث على شارع رأس الخور، ويربط بين منطقة كريك هاربر ومنطقة رأس الخور الصناعية، ويبلغ طول الجسر 174 متراً، وعرض 3.4 متر للمقطع الأول، و4.1 للمقطع الثاني، وارتفاع 6.5 متر من الاسفلت، ويشتمل الجسر على طريقين منحدرين بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويتيح الجسر سهولة تنقل مستخدمي الدراجات الهوائية، وسينفذ الجسر الرابع على شارع رأس الخور، مقابل مرحبا مول، ومجمع وصل في منطقة ند الحمر، ويبلغ طوله 101 متر، وعرض 3.4 متر، وارتفاع 6.5 متر من الاسفلت، ويشتمل كذلك على طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويشتمل الجسرين على غرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

وسيجري تنفيذ الجسر الخامس على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، وروعي في تصميمة إضافة لمسات جمالية، تنسجم مع الهوية التصميمية والطابع الجمالي لمرافق ومكونات المنطقة، ويبلغ طول الجسر بطول 45 متراً، وعرض 5.5 متر، وارتفاع 6 أمتار من الاسفلت، ويتضمن تنفيذ طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 210 أمتار لكل منحدر، أما الجسر السادس، فسيتم تنفيذه على شارع الخوانيج، مقابل أرابيان سنتر بطول 248 متراً، وعرض 5.6 متر، وارتفاع 6 أمتار من الاسفلت، ويشتمل على مصعدين كهربائيين، وطريقين منحدرين، بطول 128.5 متر لكل منحدر، وعرض 5.6 متر، وسيجري ربطة مع مسار الدراجات الهوائية في المنطقة.

يذكر أن الهيئة افتتحت مؤخراً عددا من جسور المشاة بهدف توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة لعبور الطريق، تميزت بتصميم مميزة مستوحاة من طبيعة كل منطقة وتنسجم في الشكل واللون مع أشكال وألوان المباني المحيطة، ورُوعي في اختيار مواقع تنفيذ جسور المشاة عدة معايير، أهمها المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس، وكثافة الحركة المرورية، وحركة السكان بين جانبي الطريق، والمسافة بين أقرب معبر مشاة، ومواقع مواقف المواصلات العامة، والمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة.