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مسالخ أبوظبي جاهزة لاستقبال المضحين

مسالخ أبوظبي
18 يونيو 2023 11:03

أكدت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل جاهزية جميع مسالخ أبوظبي لاستقبال جموع المضحين وتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر مجموعة من الخدمات المتطورة التي تضمن سرعة إنجاز جميع طلبات المضحين وراحتهم . 

وقال خلفان محمد المحيربي رئيس قسم الخدمات البيطرية في إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي إن مسالخ أبوظبي استكملت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث يبدأ الاستقبال من الساعة السادسة صباحا إلى الرابعة والنصف مساء. 

وأضاف المحيربي أنه فور وصول المضحين إلى المسلخ يتم تسلم الأضحية منهم دون الحاجة لتسليمها بأنفسهم وعقب ذلك يتم تجهيز الأضحية ثم تسليمها لهم مرة أخرى وهو ما يضمن سرعة إنجاز تجهيز الأضحية، وراحة المضحين.

وأوضح أن مدينة أبوظبي تضم المسلخ الآلي في منطقة الميناء والمخصص لأضاحي الهلال الأحمر والتجار، فيما تقدم مسالخ الشهامة والوثبة وبني ياس خدماتها للجمهور وفقاً لأعلى المعايير.      

 وتوقع أن يتم تجهيز 37 الف ذبيحة، مشيرا إلى أن البلدية وفرت 60 قصابا لضمان استيعاب أعداد المضحين الكبير المتوقع توافدها على المسالخ بالإضافة إلى 6 أطباء بيطريين يعملون على فترتين صباحا ومساء في جميع المسالخ التي تتبعها لفحص شحنات الحيوانات الحية الواردة إلى الأسواق وإجراء الفحص الدوري للحيوانات بالحظائر وفحصها قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات المرضية التي تؤثر على الصحة العامة. 

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 وأوضح أنه يمكن للجمهور طلب الذبائح عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية من جميع المسالخ الآلية حيث تشرف بلدية مدينة أبوظبي على عدد من التطبيقات الإلكترونية التي لديها خدمات التجهيز والتوصيل للمنازل ضمن الشروط والتعليمات ومنها على سبيل المثال، تطبيق "ذبائح الإمارات"، وتطبيق "ذبيحتي"، وتطبيق "ذبائح الجزيرة"، وتطبيق "حلال مزارعنا.

ودعت البلدية الجمهور إلى استخدام التطبيقات الذكية لطلب الذبائح توفيراً للوقت والجهد ونصحت بعدم الذبح خارج المسالخ حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع. 

وأوضح أن الشركات المشغلة بإشراف بلدية مدينة أبوظبي تقدم كامل التسهيلات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين من أجل تسريع دورهم في إنجاز ذبائحهم وتوفير مرافق خدمية تناسبهم وغيرها من التسهيلات الخاصة بهم. 

وأكد حرص بلدية مدينة أبوظبي على تشديد الرقابة الدورية على العاملين للحفاظ على السلامة المهنية بالإضافة إلى تنظيم محاضرات توعية لهم لخدمة الجمهور على أكمل وجه وتلافي أي مشاكل طارئة وحلها بشكل فوري. 

وشددت بلدية مدينة أبوظبي على نظافة الساحات الخارجية للمسالخ وصالات انتظار الجمهور وغيرها من المرافق التي تخدم الجمهور وذلك بزيادة أعداد العاملين فيها مع التأكيد على انتظام أعمال تعقيم المناطق المشتركة وعمل الصيانة اللازمة لصالات الانتظار وبرادات اللحوم ونقاط تصريف المياه.

 

 

المصدر: وام
مسالخ أبوظبي
عيد الأضحى
الأضحية
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