سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلبة الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وألقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي كلمةً أعرب فيها عن سعادته بتواصل إنجازات الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة، وحصولها على الاعتمادات الدولية وفق أعلى المعايير الأكاديمية، قائلاً: «قبل عدة أسابيع زارنا وفدٌ رفيع المستوى مكون من اثني عشر خبيراً وعالماً ومدققاً من وكالة الاعتماد الألمانية للرعاية الصحية والاجتماعية، تفقدوا برامج الكليات الصحية ووجدوا أنها تُلبي، بل تتجاوز معايير الاعتماد السبعة للوكالة، ورفعوا توصياتهم باعتماد أحد عشر برنامجاً اعتماداً كاملاً دون تحفظ لتصبح جميع برامج الكليات الصحية معتمدة دولياً».

وواصل سموه تناول إنجازات الجامعة وكلياتها الطبية والصحية، والتعهد باستمرارها دوماً لتكون في أرفع المستويات، داعياً سموه الطلبة إلى الفخر بالانتماء إلى جامعة الشارقة، قائلاً: «إنجازٌ آخر، كلية طب الأسنان حسْب موقع سيماغو العالمي المتخصص في تصنيف الجامعات، حصدت المركز الأول على مستوى الدولة، وصُنفت ضمن أقوى عشر كليات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وكذلك من أفضل مئتين وثلاث كليات طب أسنان في العالم. بهذه الإنجازات وغيرها، نسعى لأن نكون دائماً في مصاف الكليات المتقدمة، فنعاهدكم بالاستمرار، ونعاهدكم أيضاً بأن تكون المرحلة القادمة، رحلة إنجاز وتطوير وحصاد. بقدر فخري بإنجازات جامعتنا أريدكم أيضاً أن تفخروا معي بجامعتكم».

ووجه سمو رئيس جامعة الشارقة رسالة إلى الخريجين والخريجات من الكليات الطبية والعلوم الصحية بأن يسعوا إلى تطوير مستوياتهم للوصول إلى أرقى الدرجات العلمية والبحثية، داعياً إياهم لحمل الأمانة والفخر بها، وقال سموه: «بفضل المعرفة العلمية التي اكتسبتموها، والتدريب العملي الذي تلقيتموه، أنتم الآن خبراء في مجالاتكم. ارفعوا سقف طموحاتكم للتميز والابتكار. واسعوا في التطوير من خلال البحث العلمي، وكونوا بصمة فارقة، فأنتم آخر دفعةٍ لليوبيل الفضي. ستتوشحون بردائكم الأبيض المنسوج بخيوط قسم الولاء، فحافظوا على هذه الأمانة، احملوها بكل فخر، وكونوا بها بارين».

واختتم سموه كلمته بتهنئة الخريجين والخريجات، مباركاً سموه لهم ولذويهم، ولأساتذتهم وإدارة الجامعة، النجاح والتفوق، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

وكان حفل التخرج قد استهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة كلمةً قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على رعاية سموه لجامعة الشارقة، وكافة أفراد مجتمعها التعليمي والتربوي، وعلى تفضُّل سموه برعاية وتشريف الحفل وتكريم الخريجين والخريجات، مباركاً لسموه تخريج هذه الدفعة الجديدة من أصحاب المهن الطبية والصحية.

تهانٍ

وجه الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة التهاني والتبريكات إلى الخريجين والخريجات، وإلى آبائهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم بإنجازهم العلمي المبارك.

وتناول مدير الجامعة، خلال كلمته، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تأسيس جامعة الشارقة، ومجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية، مشيراً إلى أهمية العلوم الطبية والصحية في المجتمع.

وأضاف: «تكلّل مجمع الكليات الطبية والصحية بكوكبة جديدة من حملة مشاعل العلم التي تعلمت وتدربت وتأهلت وامتلكت كل الكفايات المتاحة في أرقى وأجود المجمعات الطبية بالمنطقة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب أدوات التعليم والبحث العلمي، كمستشفى الجامعة التعليمي ومستشفى الأسنان الجامعي وعدد من المراكز الأخرى المناسبة للحقول الطبية والصحية، فضلاً عن وجود معهد الشارقة للبحوث الطبية الذي يقوم بإجراء الدراسات العلمية العالمية المتعلقة بالأمراض والدواء بالتعاون مع مراكز علمية في كثير من دول العالم».

وأشار الدكتور حميد مجول النعيمي، في كلمته، إلى دعم سمو رئيس جامعة الشارقة المتواصل واللامحدود لتكون الجامعة في أعلى المستويات العلمية، وتوفر لطلبتها البيئة التعليمية المناسبة، قائلاً «بتوجيهات ودعم مباشر من سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، توفر الجامعة بيئة استثنائية متميزة للطلبة في مختلف ميادين العلوم والرعاية الصحية من أجل التفوق والنجاح في كافة الاختبارات العالمية لطلبة الطب. وتحرص الجامعة دائماً على أن تكون هذه الكليات في مصاف الكليات المتميزة على مستوى العالم بتوفير كافة متطلبات النجاح».

ودعا مدير جامعة الشارقة، في ختام كلمته، الخريجين والخريجات إلى الوقوف إجلالاً وتقديراً لجهود الآباء والأمهات وأولياء الأمور في دعم مسيرتهم العلمية والأكاديمية الناجحة، ورعايتهم الكبيرة لهم.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات الذين بلغ عددهم 666 طالباً وطالبة من كليات: الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلوم الصحية.

وألقت الخريجة شيخة صلاح طاهر، خريجة كلية الطب، كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات وجهت فيها الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة، على ما ظل يقدمه سموه من دعم للعلم والمعرفة ولطلابهما في مختلف المجالات.

كما وجهت الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على تفضل سموه بحضور وتشريف حفل التخرج.

وقدمت في ختام كلمتها التهنئة والتبريكات إلى الخريجين والخريجات، داعية إياهم إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء لجامعة الشارقة، ومتمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية.

وفي نهاية حفل التخرج، أدى الخريجون والخريجات، قسم المهنيين في المجالات الطبية والصحية، أمام سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، متعهدين بأداء مهامهم الطبية والصحية بكل تفان وإخلاص.

وبعد ختام الحفل، التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بالخريجين المتفوقين، مقدماً لهم الهدايا العينية، وملتقطاً معهم الصور التذكارية، تقديراً من سموه لتفوقهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية المقبلة.