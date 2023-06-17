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18 جسراً للمشاة في أبوظبي تتزين بإضاءات ذكية ومستدامة

إضاءات مستدامة وذكية تضفي المزيد من التألق والمظهر الحضاري على الجسور (الصور من المصدر)
18 يونيو 2023 01:46

هالة الخياط (أبوظبي)

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تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشروع تجميلي يستهدف تزويد جسور المشاة في أبوظبي بإضاءات مستدامة وذكية  تضفي المزيد من  والتألق والمظهر الحضاري على هذه المرافق الخدمية؛ بهدف إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المواصفات الجمالية للمرافق العامة.
ويقدر عدد جسور  المشاة في مدينة أبوظبي بـ 36 جسراً، وتقع ضمن خطة التحسين والتجميل بالإضاءات، حيث تم حتى الآن تجميل 18 جسراً بأضواء تجميلية إبداعية.
وتم تصميم الإضاءة لإبراز الشكل الجمالي للجسور، ولإعطاء إنارة وألوان ثابتة ومتحركة تتغير تناسباً مع المناسبات والفعاليات الوطنية والعالمية، ويمكن التحكم بها من الموقع أو التحكم بها عن بُعد.
كما تم استخدام أنواع مختلفة من الإضاءات الحديثة التي تتناسب مع التركيبات الخارجية والمعتمدة على تقنية مزج الألوان الأساسية الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض  لتعطي نطاق خيارات واسعاً للألوان ومرونة في التحول من لون إلى آخر، معتمدة على الإضاءة المستدامة الـ LED الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة وبصمة الكربون بنسبة 80%.
ومن الجسور المزودة بالإضاءات التجميلية جسري المشاة على شارع الشيخ راشد بن سعيد مقابل المشرف مول، ومقابل مبنى الاتصالات، وكذلك جسر المشاة على شارع الشيخ سلطان بن زايد الأول مقابل محطة الحافلات في أبوظبي، وجسر المشاة بجانب كورنيش القرم، وجسر المشاة بجانب حديقة الدولفين، وجسر المشاة في شارع الشيخ راشد بن سعيد مقابل (كارفور).
وتتميز الجسور بتصاميمها الفريدة التي تضمن أعلى معايير الأمن والسلامة والراحة للمستخدمين كافة من خلال تثبيت نظام تهوية فعال، مع وجود آلية ضخ الهواء داخل بعض الجسور، واستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة داخل الجسور وخارجها.
وتتميز الجسور بقرب موقعها من الممرات الجانبية ومواقف الحافلات ومركبات الأجرة، مما يوفر نظاماً آمناً ومتكاملاً لتسهيل وتعزيز راحة المستخدمين من المشاة.
تعديلات على التصاميم 
لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع المستخدمين، تم إجراء بعض التعديلات على تصاميم الجسور مقارنة بجسور المشاة القديمة التي كان يبلغ عرضها مترين، حيث يبلغ عرض الجسور الجديدة من الداخل 3 أمتار، وهي مصنوعة من مواد قوية مقاومة للاهتزاز والعوامل الجوية. وأثبتت مشاريع جسور المشاة المنتشرة في الإمارة فاعليتها، وأصبحت تحظى بإقبال كبير من الجماهير، حيث تعد وسيلة انتقال آمنة ومريحة للجماهير في العديد من الشوارع الرئيسة والطرق السريعة، كما عملت البلدية على تزويد الجسور بمصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم والتسهيل عليهم لاستخدامها.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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