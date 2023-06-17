الإماراتية.. مثال عالمي في التجربة البرلمانية

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكدت مشاركات في ندوة «كوني جزءاً من الحدث»، المنظمة من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والهادفة إلى تعزيز الوعي بطبيعة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على المكانة المرموقة التي حققتها المرأة الإماراتية، أن الإماراتية مثال عالمي يحتذى به في خوض التجربة البرلمانية بكل جدارة وامتياز.

وذكرت المشاركات ضمن محاور الندوة لـ «الاتحاد» التي جاءت بحضور عدد كبير من سيدات المجتمع والموظفات ومختلف الشرائح النسائية، أن الندوات والورش التعريفية في مجال المشاركة السياسية وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تكمن أهميتها في رفع الوعي أكثر بأهمية أن تكون المرأة الإماراتية جزءاً من الحدث المهم الذي يدعم مسيرة التنمية الشاملة والنهوض بقطاعات ومجالات المجتمع كافة.

وقالت المواطنة نورة الهاشمي: «إن الوعي السياسي وأهمية مشاركة المرأة الإماراتية في مهام العمل البرلماني، أصبح ضرورة ملحة تحرص من خلالها ابنة الإمارات على إثبات قدرتها من خلال الحصول على مقعد في المجلس الوطني الاتحادي، لتكون هي صوت الوطن وصوت سيدات وبنات الإمارات، تتحدث عبر المنبر عن مختلف قضاياهم واحتياجاتهم العامة المختلفة، وتطرح وتناقش المسؤولين، وتتبنى جوانب تسهم في تحقيق والنهوض بالتنمية الشاملة للدولة، وتفعيل دورها في المجتمع إلى جانب الرجل في مختلف مجالات العمل الوطني».

وذكرت أن الجهات المختلفة تحرص على زيادة وعي وثقافة المجتمع بمختلف الأعمال السياسية التي من شأنها بيان وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون والشفافية في المسيرة الاتحادية للدولة، والتحقيق والتميز، وهذا ما أوضحته الندوة التعريفية التي طرحت جوانب عدة في مجال المشاركة السياسية للمرأة والتمكين والريادة.

وأشارت ظبية المزروعي إلى أن قادة دولة الإمارات يؤمنون بأهمية مشاركة أفراد المجتمع في القرارات المختلفة التي تصب في مصلحة المواطن والوطن، والمشاركة في مهام وأعمال المجلس الوطني الاتحادي الذي يطرح أهم القضايا المعنية بشأن المواطن والنهوض بالمجتمع، ودولة الإمارات استطاعت تمكين المرأة في مختلف مجالات العمل الوظيفية، منها في مجال العمل السياسي، وإشراكها في مهمة صنع القرار في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة التي آمنت بدروها وقدرتها على التميز منذ تأسيس الاتحاد، وتواصل الدعم لتحظى بعضوية ومقاعد تزايدت مع مرور الوقت نظير تميزها البرلماني في طرح القضايا المختلفة، منها المعنية بشؤون المرأة والمجتمع.

ولفتت إلى أن الندوة التعريفية التي تم عقدها مؤخراً والتي تحدثت عن أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية المقبلة، طرحت محاور مختلفة ساهمت في زيادة وعي المشاركات، منها دليل المرأة في المشاركات السياسية، وبرنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، والمقصود بالمشاركة السياسية، وغيرها.

تمكين

قالت خلود محمد: «إن تمكين المرأة الإماراتية في المجالات الوظيفية كافة، مسألة تجاوزتها دولة الإمارات بفضل دعمها اللا محدود للمرأة في مختلف ميادين العمل الوظيفية، كما أن المرأة اليوم أصبحت تهتم بجانب التميز وحصد ثمار هذا التمكين في احتلالها المراكز المتقدمة في الأعمال الموكلة إليها، وهو أمر لطالما تسعى نحو إنجازه وتحقيقه في ظل الدعم والرغبة في حصد والوصول إلى الأعمال الاستثنائية».

وذكرت أن المرأة الإماراتية، ومن خلال مشاركتها في المجلس الوطني الاتحادي، أصبحت تستقبل ملاحظات أفراد المجتمع وتناقش المعنيين، وتطرح التساؤلات وتشارك في اللجان المختلفة، وتشهد الفعاليات البرلمانية المختلفة داخل وخارج الدولة، وتمثل الدولة خير تمثيل، وغيرها بهدف خلق جو من الديمقراطية واحترام القانون وضمان حقوق الأفراد في المجتمع.

من جانبها، أشادت شما الظاهري، بالدعم اللامحدود من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية، وذلك لإشراكها في عملية رسم سياسة المستقبل وتمثيل صوت المرأة والشباب لرؤية مستدامة، ورد الجميل للوطن في مختلف المجالات.

وأوضحت أن المحاضرة التي تم عقدها مؤخراً، والتي تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالمشاركة السياسية، منها مدة العضوية وقواعد الترشح للانتخابات وضوابط الحملة الانتخابية وقواعد الانتخاب وغيرها، تأتي لرفع الوعي السياسي للمرأة وإبراز دورها الفعال الذي يعكس الثقة اللا محدودة لقدرتها على التميز في مختلف مجالات العمل الوظيفية، وتعزيز مشاركتها السياسية، ودورها في المساهمة في عملية دفع مسيرة العمل الوطني.

وقطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في عملية تمكين وريادة المرأة في مجال العمل البرلماني، وتعزيز مشاركتها السياسية في مهمة صنع القرار، عبر تعزيز مكانتها وحضورها في أروقة المجلس الوطني الاتحادي.