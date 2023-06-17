رئيس بالاو: الإمارات رائدة في تعزيز الاستدامة

طوكيو (وام)

أشاد فخامة سورانجيل ويبس، رئيس جمهورية بالاو، بجهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، واهتمامها بمشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية داخل الإمارات وخارجها.

وأكد مشاركة بلاده في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو دبي نوفمبر المقبل.

وقال رئيس جمهورية بالاو الذي يزور اليابان حالياً: «إن الإمارات دولة رائدة في مجال تعزيز الاستدامة، وتنويع مصادر الطاقة على الرغم من أنها من أكبر منتجي الطاقة في العالم، وتتصرف بمسؤولية حيال قضايا المناخ والبيئة».

وأضاف: «لدولة الإمارات العربية المتحدة دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تحتضن أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، كما استثمرت بسخاء في مشاريع الطاقة الشمسية في العديد من دول العالم، إضافة إلى استثماراتها الكبيرة في مشاريع الطاقة النووية السلمية في أبوظبي».

وتابع: «تؤيد بلادي تعيين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيساً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28». واختتم رئيس جمهورية بالاو تصريحه بالقول: «نعتقد أن قضايا الطاقة والمناخ مرتبطة ببعضها بعضاً، وهذا يستوجب أقصى درجات التعاون البناء بين منتجي النفط والمستهلكين، لمواجهة تحديات المناخ، والاحتباس الحراري، ودعم جهود الحفاظ على البيئة على مستوى العالم».