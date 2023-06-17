الإمارات تشارك في «ندوة تقنيات  إدارة المياه» بكوريا الجنوبية

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات في ندوة سياسات وتقنيات إدارة المياه المتقدمة التي عقدت في مقر هيئة المياه الكورية في سيؤول، وذلك في إطار عمل اللجنة الإماراتية الكورية المشتركة للتعاون في مجال الموارد المائية.

وشارك في الندوة من الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، ومن الجانب الكوري مكتب سياسات المياه الكورية وهيئة المياه الكورية ووزارة البيئة الكورية.

وترأس أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة في الندوة التي ناقشت العديد من المواضيع المهمة، في مقدمتها دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة المائية.

كما اطلع وفد دولة الإمارات ضمن مشاركته على التجربة الكورية في مجال استخدام التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في إدارة محطات وشبكات إنتاج المياه في كوريا، إضافة إلى الاطلاع على محطة شركة سامسونغ لإنتاج المياه فائقة النقاء المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية والصناعات الدقيقة.