«أفكار ملهمة» للمعلمين في أسبوع التدريب التخصصي

دينا جوني (دبي)

تنظم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فعالية «أفكار ملهمة» التي تستهدف معلمي مختلف المواد الدراسية في المدارس الحكومية، الذين تمكنوا من إحداث تأثير ملموس من خلال تنفيذ مبادرات أو مشاريع أو طرق تعلّم مختلفة.

وتعطي الفعالية، الصادرة عن إدارة التطوير المهني ورعاية الكادر المدرسي المعلمين، فرصة مشاركة أفكارهم وتجاربهم الاستثنائية التي أحدثت فارقاً في تعلّم الطلبة، مع زملائهم المعلمين في المؤسسة.

وتنفذ مؤسسة الإمارات للتعليم مبادرة «أفكار ملهمة»، خلال أسبوع التدريب التخصصي للمعلمين الذي ينطلق قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، في 23 أغسطس المقبل.

ووضعت المؤسسة ستة شروط للمشاركة في المبادرة، هي أن تتميز مبادرات المعلمين بالحداثة والأصالة، ولم يسبق تقديمها في مبادرات أو مسابقات أخرى، وأن تكون فكرة المشاركة قد تم تطبيقها في المدرسة وأحدثت أثراً ملموساً، وأن تسهم المشاركة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، وأن تتميز المشاركة بالاستدامة، وإمكانية التطبيق في بيئات مدرسية متنوعة. كما يمكن أن تكون المشاركة بشكل فردي أو جماعي على ألا يتجاوز عدد المجموعة الواحدة أربعة معلمين، ويمكن للمعلم أو الفريق أن يتقدم بمشاركة واحدة فقط.

وأشارت المؤسسة إلى أنه على المعلمين الراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال الرابط الخاص بالمبادرة، علماً بأن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً لغاية 30 يونيو الجاري.

تدريب

يلعب التدريب التخصصي دوراً أساسياً في تطوير المعلمين والمنظومة التعليمية بالدولة بشكل عام، من خلال إعداد كوادر تربوية مؤهلة وملهمة للطلبة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، لإيجاد جيل مبدع ومبتكر، وسعياً لتحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية، ولتمكين المعلمين من المهارات والفنيات والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم في عصر الرقمنة، بما يحقق الأهداف المنشودة وتطلعات المدرسة الإماراتية.