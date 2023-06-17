الأحد 18 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أفكار ملهمة» للمعلمين في أسبوع التدريب التخصصي

«أفكار ملهمة» للمعلمين في أسبوع التدريب التخصصي
18 يونيو 2023 01:46

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
«الإمارات للتعليم المدرسي» تعلن مواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي
«تعليم» تعتمد احتساب إجابتين متقاربتين في الدراسات الاجتماعية

تنظم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فعالية «أفكار ملهمة» التي تستهدف معلمي مختلف المواد الدراسية في المدارس الحكومية، الذين تمكنوا من إحداث تأثير ملموس من خلال تنفيذ مبادرات أو مشاريع أو طرق تعلّم مختلفة.
وتعطي الفعالية، الصادرة عن إدارة التطوير المهني ورعاية الكادر المدرسي المعلمين، فرصة مشاركة أفكارهم وتجاربهم الاستثنائية التي أحدثت فارقاً في تعلّم الطلبة، مع زملائهم المعلمين في المؤسسة.
وتنفذ مؤسسة الإمارات للتعليم مبادرة «أفكار ملهمة»، خلال أسبوع التدريب التخصصي للمعلمين الذي ينطلق قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، في 23 أغسطس المقبل.
ووضعت المؤسسة ستة شروط للمشاركة في المبادرة، هي أن تتميز مبادرات المعلمين بالحداثة والأصالة، ولم يسبق تقديمها في مبادرات أو مسابقات أخرى، وأن تكون فكرة المشاركة قد تم تطبيقها في المدرسة وأحدثت أثراً ملموساً، وأن تسهم المشاركة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، وأن تتميز المشاركة بالاستدامة، وإمكانية التطبيق في بيئات مدرسية متنوعة. كما يمكن أن تكون المشاركة بشكل فردي أو جماعي على ألا يتجاوز عدد المجموعة الواحدة أربعة معلمين، ويمكن للمعلم أو الفريق أن يتقدم بمشاركة واحدة فقط.
وأشارت المؤسسة إلى أنه على المعلمين الراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال الرابط الخاص بالمبادرة، علماً بأن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً لغاية 30 يونيو الجاري.
تدريب
يلعب التدريب التخصصي دوراً أساسياً في تطوير المعلمين والمنظومة التعليمية بالدولة بشكل عام، من خلال إعداد كوادر تربوية مؤهلة وملهمة للطلبة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، لإيجاد جيل مبدع ومبتكر، وسعياً لتحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية، ولتمكين المعلمين من المهارات والفنيات والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم في عصر الرقمنة، بما يحقق الأهداف المنشودة وتطلعات المدرسة الإماراتية.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
المدارس الحكومية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
من جناح الشارقة المشارك بمعرض سيؤول الدولي للكتاب
ثقافة
في «سيؤول للكتاب».. كتب نادرة تبرز روابط الحضارة العربية والآسيوية
اليوم 22:31
جمعية المسرحيين تعيد انتخاب مجلس إدارتها
ثقافة
جمعية المسرحيين تعيد انتخاب مجلس إدارتها
اليوم 22:28
باحثتان تستعرضان تاريخ تطوّر القصيدة في الإمارات وكوريا
ثقافة
باحثتان تستعرضان تاريخ تطوّر القصيدة في الإمارات وكوريا
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©