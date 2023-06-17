دبي تعزز جاهزية كوادرها في استضافة وتأمين الفعاليات

دبي (الاتحاد)

شارك موظفو11 جهة حكومية وخاصة في دورة «تأمين الفعاليات» التخصصية التي نظمتها إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بهدف نشر ثقافة تأمين الفعاليات للشركاء العاملين في القطاعين العام والخاص.

وشهد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، تخريج 116 مشاركاً في الدورة المُكثفة التي استمرت على مدار 3 أيام في فندق الميدان بدبي، وتضمنت امتحاناً تقييمياً، وذلك بحضور العميد راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبيه العميد عبيد مبارك الكتبي، والعميد مصبح الغفلي، والعميد أحمد بن مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد عيسى حمزة أهلي مدير إدارة حماية الشخصيات، وكبار الضباط والموظفين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد اللواء السويدي، أن الدورة التخصصية تتضمن محاورة مهمة جداً في مجال الاستعداد لتأمين الفعاليات بحرفية وعلى أعلى مستوى تحقيقاً لتطلعات إمارة دبي، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسية للدورة تعتبر الأساس من أجل تعليم وتدريب مُتقدم، وأن المميز فيها أنها لا تضم كوادر شرطة دبي فقط، وإنما كافة الشركاء الاستراتيجيين العاملين في مجال الفعاليات بما يعزز من تكوين منظومة عمل موحدة، وتبادل الخبرات والتنسيق في كافة المجالات الخاصة بتأمين الفعاليات كل حسب دوره.

وأكد اللواء السويدي أهمية الدورة في تنسيق الجهود وتعزيز تبادل الخبرات بين كافة الشركاء في مختلف الفعاليات، بما يساهم في تنظيم وإدارة الفعاليات على أعلى مستوى ووفق أفضل الممارسات، مبيناً أن أهمية الدورة تنبع من كون إمارة دبي تعتبر وجهة عالمية لاستضافة أهم وأكبر الفعاليات على مستوى العالم، وهو ما يتوجب معه تنسيق الجهود، وأن تكون كافة فرق العمل على أعلى مستويات الجاهزية بشكل دائم.

كفاءة

أكد العقيد عيسى حمزة أهلي، أن الدورة هدفت إلى تطوير كفاءة وقدرات الكوادر الأمنية والشركاء العاملين من مختلف القطاعات العاملة في تأمين الفعاليات، وتمكينهم عبر تزويدهم بالمعرفة ومهارات التعامل مع المعوقات بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن والسلامة للجميع في مواقع الفعاليات. أشار إلى أن الدورة هدفت أيضاً إلى نشر «ثقافة تأمين الفعاليات» للشركاء على المستوى الداخلي والخارجي لشرطة دبي، إلى جانب التثقيف حول آلية التعامل مع المُعوقات في الفعاليات، وآلية إبلاغ الجهات المُختصة، والتعريف بأدوار جميع الشركاء بما يعزز زيادة التعاون بين جميع الفرق العاملة في تنظيم وتأمين الفعاليات.

وبيّن العقيد أهلي، أن أجندة الدورة تضمنت التطرق إلى آلية تأمين الفعاليات إلى جانب شرح أساسيات وبروتوكولات التعامل مع الدبلوماسيين، وتقديم شرح حول إجراءات التعامل الأمني، إضافة إلى التعريف بآلية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطط الإخلاء في الفعاليات، وشرح حول آلية إدارة الحشود.