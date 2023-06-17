ندوة في مكتبة زايد المركزية بالعين عن «الصحة والاستدامة»

العين (الاتحاد)

نظمت مكتبة زايد المركزية بدائرة الثقافة والسياحة ندوة بعنوان «الصحة والاستدامة»، تزامناً مع الإعلان عن عام الاستدامة 2023، وذلك بمسرح المكتبة في مدينة العين، حضر الندوة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وسالم راشد الساعدي وكيل وزارة شؤون الرئاسة سابقاً، ولطيفة الكويتي مديرة مكتبة زايد المركزية، وعدد من المسؤولين وجمع من المعنيين في القطاع الطبي والصحي.

وشارك في الندوة البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، مدير خدمات الأورام في مجموعة برجيل القابضة، والدكتورة طريفة سعد السميطي مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، وقدمت للندوة وإدارتها منى الكندي.

وعرضت الندوة جملة من المحاور التي ترتبط بالاستدامة ومفهومها وأهمية الصحة الجيدة والترفيه كأهداف للتنمية. وتناولت جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة وقضايا الصحة وتكامل المؤسسات لتحقيق الاستدامة، إضافة إلى استعراض تحديات الحاضر والمستقبل. وتخلل الندوة مداخلات وحوارات تفاعلية مع الحضور. وبعد انتهاء الندوة قدمت عيادة «تبريزي» المتنقلة للأسنان خدمات الفحص والكشف المجاني على الأسنان للراغبين من الحضور.